Alfa Romeo 6C 1750 Super Sport Spider Zagato all’asta a Parigi

Una magnifica Alfa Romeo 6C 1750 Super Sport Spider del 1929, carrozzata da Zagato, sarà presto offerta alla tentazione dei potenziali acquirenti. L’auto della casa milanese è stata inserita nel catalogo dell’asta di Bonhams Cars, in programma per il 6 febbraio a Parigi. Non ci vuole molto a capire quanto un oggetto del genere possa suscitare gli appetiti dei collezionisti di tutto il mondo, visto che stiamo parlando di un modello di grandissimo valore storico e culturale, in grado di impreziosire qualsiasi raccolta.

Più nel dettaglio, l’esemplare messo in vendita è uno dei quattro prodotti per sviluppare le specifiche da gara in vista della Mille Miglia andata in scena nel suo stesso anno di nascita. Qui l’ingegneria e la bellezza del “biscione” si miscelano in modo superbo.

Fra le caratteristiche del lotto, l’aggiornamento ricevuto in fabbrica nel 1936, che ha portato al trapianto di un potente motore 6C 2300 “Pescara”. Il suo arrivo ha migliorato ulteriormente il quadro prestazionale, elevando lo status collezionistico dell’auto.

Dal 2004 questa Alfa Romeo 6C 1750 Super Sport Spider Zagato, con telaio numero 0312870, appartiene allo stesso proprietario, che l’ha coccolata con tutti i riguardi. Nel 2020, il fortunato owner ha pure deciso di commissionare una ricostruzione professionale dell’unità propulsiva. Diverse le sue partecipazioni alla 1000 Miglia storica.

Ovviamente, per assicurarsi un mezzo del genere bisogna prepararsi a sostenere una spesa impegnativa. Le stime della vigilia ballano in un range da 800.000 a 1.200.000 euro. Annunciata nel 1925, ma non prodotta per altri due anni, l‘Alfa Romeo 6C 1500 fece da base di partenza per questa evoluzione. La suddetta “mamma” fu progettata come un’auto da turismo veloce che univa leggerezza a prestazioni brillanti, rese possibili dal motore a sei cilindri in linea da 1.5 litri, basato sull’otto cilindri in linea della P2. I cavalli erogati, nella configurazione base, erano 44.

Nel 1929 giunse la 6C 1750, evoluzione di quel modello, con cilindrata maggiorata. In questa veste l’auto del “biscione” poteva spingersi oltre i 120 km/h di velocità massima. La versione Super Sport era ancora più tonica sul piano dinamico, puntando a guadagnare il cuore dei clienti dall’indole più corsaiola. La maggior parte di queste auto era carrozzata da Touring e Zagato. Quest’ultima mise la firma sull’Alfa Romeo 6C 1750 Super Sport Spider di cui ci siamo occupati nel post, che passerà presto sotto il martello del banditore di Bonhams Cars, a Parigi.

