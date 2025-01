DS propone una straordinaria one-off dallo storico catalogo Citroen

Il marchio DS Automobiles, il volto più sofisticato dell’industria automobilistica francese, punta a nuove sfide per costruire una storia degna del segmento premium. Tuttavia, è impossibile ignorare il fatto che il suo vero patrimonio risieda ancora saldamente nelle radici di Citroen, nonostante DS cerchi costantemente di affermare la propria indipendenza.

Nato nel 2009 come linea esclusiva del marchio dai due chevron, DS ha intrapreso il proprio percorso come una proposta premium, simile a quanto fatto da Cupra per Seat, ma con un’impronta più elegante e raffinata rispetto alla sportività dell’azienda spagnola. La strategia di DS punta a consolidare uno status premium che, per tradizione, trae forza proprio dal leggendario passato di Citroen, come dimostrato dal progetto di restomod della Citroen SM, che diventerà presto realtà.

Questo, però, non è un caso isolato. Thierry Métroz, capo designer di DS, ha recentemente rivelato un altro ambizioso progetto: una versione moderna della storica Citroen DS, conosciuta come “Squalo” o “Godin,” iconica berlina degli anni ’50.

Il prototipo, che potrebbe debuttare nel 2027, riproporrà la silhouette originale, con un design slanciato e ribassato che rende omaggio al modello leggendario.

Métroz, che in passato ha sempre evitato il design retrò, ha ammesso di aver rivisto la sua posizione sotto la pressione del mercato, soprattutto a causa della crescente concorrenza dei marchi cinesi. “Le auto cinesi sono di qualità eccellente, a prezzi competitivi, e hanno risorse per assumere i migliori designer europei. Tuttavia, ciò che non possono replicare è la ricca eredità storica dei marchi come il nostro”, ha affermato Métroz.

Questa nuova DS sarà però molto diversa dalla SM. Mentre la coupé sportiva manterrà un motore a combustione, la berlina a quattro porte sarà completamente elettrica. Métroz, che ha spinto fortemente per realizzare questa visione, sogna una produzione limitata per collezionisti selezionati, anche se rimane scettico sul fatto che il mercato sia pronto a investire milioni in una vettura elettrica dal fascino retrò.