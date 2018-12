Ferrari 599 GTB 60F1: due esemplari della speciale vettura Alonso Edition in vendita

I fan di Fernando Alonso potrebbero gioire davanti alla notizia che un paio di Ferrari 599 GTB 60F1 sono disponibili all’acquisto. Basata sulla 599 GTB HGTE, il nome di 60F1 è comunemente noto come Alonso Edition in quanto celebra il 60º avversario della prima vittoria del cavallino rampante in Formula 1, avvenuta a Silverstone il 14 luglio 1951. L’impresa venne ripetuta circa 60 anni dopo da Fernando Alonso quando vinse una gara il 10 luglio 2011.

La produzione della Ferrari 599 GTB 60F1 è stata limitata a soli 40 esemplari e ciascuno dispone di un tappo del serbatoio in alluminio satinato, cerchi forgiati da 20″ con finitura diamantata e vari stemmi della Scuderia Ferrari. Altre caratteristiche uniche includono interni in alcantara, un cruscotto con rifiniture in alutex e le firme di Froilan González e Fernando Alonso.

Anche se le due vetture non sono il top in termini di performance, parliamo di Ferrari in edizione limitata e ciò si traduce in prezzi davvero alti. Ad esempio, quello elencato su James Edition ha percorso 10.000 km ed è quotata a 550.000 euro.

L’altro modello di Ferrari 599 GTB 60F1 Alonso Edition, invece, si trova presso Marshall Goldman Motor Sales, nell’Ohio. Purtroppo, di quest’ultimo esemplare non conosciamo né il prezzo e né i km percorsi. Oltre alla speciale vettura, però, lo stesso concessionario ha altri interessanti modelli Ferrari in vendita come una rarissima 599 SA Aperta (costruita in appena 80 esemplari) e una 575M Superamerica del 2005.