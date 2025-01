Jeep Avenger: il brand valuta il suo debutto negli USA

Jeep Avenger potrebbe arrivare negli USA in futuro. Da quando la Jeep Renegade è uscita di scena, la Compass è rimasta l’offerta più piccola del marchio Jeep negli Stati Uniti. Sebbene la Compass sia un modello valido e ben equipaggiato, la sua presenza non compensa del tutto l’assenza di un’opzione più economica e compatta, che possa soddisfare gli acquirenti alla ricerca di un veicolo più maneggevole, ma che conservi l’inconfondibile spirito “lifestyle” del marchio Jeep. Questo vuoto nella gamma potrebbe però essere colmato in futuro. Infatti, Jeep ha già annunciato il lancio di un successore della Renegade previsto per il 2027. Tuttavia, questa potrebbe non essere l’unica Jeep di piccole dimensioni a fare il suo debutto sul mercato nordamericano.

Bob Broderdorf, CEO del marchio in Nord America, ha affermato che stanno valutando se portare Jeep Avenger negli USA

Negli ultimi anni, la casa americana ha introdotto Jeep Avenger, un SUV ultra-compatto, in selezionati mercati internazionali, dove ha ottenuto un grande successo. Sebbene non sia ancora disponibile negli Stati Uniti, le cose potrebbero cambiare presto, grazie all’impegno del capo di Jeep North America, Bob Broderdorf, che sta spingendo per portare il modello anche sulle coste americane. Durante una recente intervista con Motor Trend, Broderdorf ha dichiarato di essere molto interessato a portare l’Avenger negli Stati Uniti, ammettendo di apprezzarne molto l’aspetto e di credere che potrebbe piacere a chi è alla ricerca di crossover accessibili.

“Te lo dico senza mezzi termini: ci stiamo pensando”, ha detto. “Penso che Jeep Avenger sia un prodotto incredibilmente interessante. In realtà adoro l’aspetto di quell’auto e quello che è. Cavolo, quella cosa è fantastica. Sto cercando di capire quali potrebbero essere i difetti. Perché non è stata scelta [per essere venduta negli Stati Uniti] per cominciare”.

Broderdorf non ha specificato se è più interessato a portare la versione ICE dell’Avenger negli Stati Uniti o se le varianti EV o ibride sono più probabili contendenti. Durante la stessa intervista, Broderdorf ha osservato che “c’è un movimento verso EV più accessibili” negli Stati Uniti. Tuttavia, prima che l’Avenger possa essere offerto negli Stati Uniti, ha sottolineato la necessità di garantire che abbia senso dal punto di vista finanziario.

Jeep Avenger

“Devo analizzare il business case per vedere se è fattibile, se posso venderlo, quanto costerebbe e se posso averlo qui”, ha detto. “Ho molto lavoro da fare prima di poter fare quella chiamata. Ho la mia lista di cose da fare e quella è lì. Quindi, vedremo”.