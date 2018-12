Chrysler: il nuovo motore a 6 cilindri in linea potrebbe avere una variante biturbo

Dopo una lunga pausa, le ultime indiscrezioni hanno rivelato che Chrysler potrebbe lanciare sul mercato un nuovo motore a 6 cilindri in linea.

Il marchio di Fiat Chrysler Automobiles ha proposto sul mercato diversi propulsori a 6 cilindri in linea molto famosi come il 4 litri posto sotto il cofano delle Jeep Wrangler e Cherokee oppure quello slant-six presente in un’ampia varietà di veicoli come Dodge Ram, Chrysler LeBaron, Plymouth Barracuda e molti altri.

Chrysler: il tanto chiacchierato motore verrebbe offerto anche in versione biturbo

Gli ultimi rumor hanno rivelato che lo stesso nuovissimo motore Chrysler potrebbe prendere il posto del Pentastar V6. Conosciuto con il nome in codice Tornado, il nuovo 6 cilindri in linea potrebbe debuttare ufficialmente sul nuovo Jeep Grand Wagoneer, sulle nuove generazioni di Grand Cherokee, Charger e Challenger e come nuovo motore di base sul Ram 1500.

Oltre a questo, il motore Tornado di Chrysler verrebbe offerto sul mercato anche in una versione biturbo con l’obiettivo di avvicinarsi alla potenza offerta dall’Hemi V8 da 5.7 litri. Tuttavia, Chrysler potrebbe decidere di posizionarlo sotto i 3 litri in modo da evitare il pagamento di tasse nei mercati internazionali.

Il vecchio propulsore slant-six di Chrysler era parecchio conosciuto per il suo uso in un’ampia varietà di vetture e sembra che il Tornado ha l’obiettivo di fare allo stesso modo, alimentando pick-up, SUV e veicoli performance-oriented.