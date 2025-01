Fiat e Abarth alla fiera della mobilità Vienna Drive

Fiat e Abarth sono rappresentate alla fiera della mobilità Vienna Drive, che si svolgerà a Vienna dal 16 al 19 gennaio 2025. I marchi presentano i loro modelli in fiera. La Fiat 600 Hybrid offre stile, tecnologia e comfort per un’intensa esperienza di dolce vita. Nella sua trazione ibrida leggera, un motore turbo benzina da 1,2 litri (74 kW/100 CV o 100 kW/136 CV) e un sistema agli ioni di litio da 48 volt lavorano perfettamente insieme.

Il motore elettrico della Fiat 600 Hybrid offre un supporto aggiuntivo durante la partenza grazie a una potenza supplementare di 21 kW (pari a 29 CV). Questo permette anche la guida interamente elettrica a basse velocità, ideale per situazioni come manovre di parcheggio o nel traffico intenso e frammentato dello stop & go. Inoltre, la Fiat 600 Hybrid è dotata di una vasta gamma di avanzati sistemi elettronici di assistenza alla guida, che consentono di raggiungere il livello 2 di guida autonoma, migliorando sicurezza e comfort.

La Fiat Topolino, invece, con la sua trazione completamente elettrica, riflette l’obiettivo del marchio di promuovere una mobilità sostenibile nelle aree urbane. Questo veicolo ultracompatto, lungo appena 2,55 metri, appartiene alla categoria dei veicoli leggeri e può essere guidato a partire dai 15 anni con la patente AM, grazie alla velocità limitata a 45 km/h.

Il motore elettrico della Topolino eroga una potenza di 6 kW (equivalenti a 8,2 CV), garantendo un’autonomia fino a circa 75 chilometri (misurata secondo il ciclo WMTC). La batteria può essere ricaricata completamente in circa quattro ore tramite una comune presa domestica da 230 V, rendendola estremamente pratica e adatta agli spostamenti quotidiani. Il prezzo di partenza della Fiat Topolino sarà sotto i 10.000 euro. Gli ordini verranno aperti nella prima metà dell’anno.

In Abarth, sotto i riflettori c’è l’Abarth 500e. Il modello elettrico incarna perfettamente la passione e lo spirito innovativo che ispira il marchio da più di 75 anni. L’Abarth 500e colpisce per il suo design distintivo, che la rende un veicolo unico e attraente. Grazie alla trazione elettrica a coppia elevata, alla distribuzione ottimizzata del peso e al passo relativamente lungo, l’Abarth 500e offre un piacere di guida incomparabile sia in città che sulle strade di campagna.

Le elevate prestazioni di guida sono rese ancora più emozionanti dall’esclusivo generatore sonoro attivato, che riproduce in modo sorprendentemente realistico il tipico rumore del motore di un’Abarth con alimentazione convenzionale. Chi desidera provare dal vivo i modelli FIAT e Abarth, avrà l’opportunità di farlo alla fiera della mobilità e delle vacanze Vienna Drive dal 16 al 19 gennaio. La fiera della mobilità Vienna Drive si svolgerà nel padiglione B della Fiera di Vienna (Messeplatz 1, 1020 Vienna).