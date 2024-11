Fiat Topolino protagonista all’EICMA 2024

Dal 7 al 10 novembre, EICMA 2024 a Milano-Rho Fiera accoglie appassionati da tutto il mondo, con un focus sui giovani e sulla micromobilità. Tra le attrazioni, la Fiat Topolino, veicolo elettrico urbano, è esposta nell’area Urban Mobility (Padiglione 15, Stand Q04) in due versioni: Topolino e Topolino Dolcevita. I visitatori possono provare il quadriciclo, guidabile dai 14 anni, e chi lo acquista al salone riceve uno sconto di 500€ tramite procedura online.

All’evento sono presenti Fiat Topolino e Topolino Dolcevita

EICMA 2024 è il contesto ideale per lanciare “Top Club. A scuola di sicurezza stradale con FIAT,” una campagna educational rivolta ai giovani e alle loro famiglie, promossa da FIAT con il sostegno del Ministero dell’Ambiente e del Ministero delle Infrastrutture. Questo progetto mira a sensibilizzare i ragazzi sulla mobilità elettrica e il comportamento sicuro sulla strada, in linea con gli obiettivi ONU per lo sviluppo sostenibile.

La Fiat Topolino, veicolo elettrico urbano e icona di mobilità sostenibile, è protagonista dell’iniziativa, che coinvolge 700 classi superiori e 17.000 studenti durante l’anno scolastico 2024/2025. La campagna prevede un tour di 20 tappe in varie scuole italiane, dove, con il supporto dei concessionari locali e di driver dell’UNASCA, si terranno incontri formativi e oltre 1.800 test drive, favorendo una consapevolezza diffusa sull’importanza di una guida responsabile e sostenibile.

FIAT lancia la campagna “Top Club. A scuola di sicurezza stradale con FIAT” per promuovere la mobilità sostenibile e accessibile in città, presentando la Fiat Topolino, simbolo di innovazione e design italiano. L’iniziativa, rivolta agli studenti, include due fasi: una prima con un kit didattico digitale per sensibilizzare su sicurezza stradale, transizione elettrica e comportamento corretto alla guida; e una seconda fase con un tour in 20 scuole, con incontri e test drive della Topolino. I partecipanti concorrono per un comodato d’uso di sei mesi e un voucher da 500€ per attrezzature scolastiche.

Giuseppe Galassi, Managing Director di Fiat e Abarth in Italia, afferma: “Siamo orgogliosi di essere presenti per il secondo anno consecutivo all’EICMA, un’importante vetrina internazionale che ci offre l’opportunità di dialogare con un pubblico giovane e appassionato. FIAT è da sempre al fianco degli italiani con iniziative concrete e vantaggiose, rendendo l’innovazione accessibile per una mobilità più sostenibile e responsabile. Con la campagna educativa “Top Club. A scuola di sicurezza stradale con Fiat Topolino” facciamo un ulteriore passo in avanti, parlando direttamente agli automobilisti di domani e alle loro famiglie su temi fondamentali come la transizione verso l’elettrico e l’importanza della sicurezza stradale”.

“Avvertiamo una forte responsabilità nel promuovere una guida elettrificata più accessibile e pratica, che possa conquistare le nuove generazioni anche attraverso l’allegria della nostra piccola Topolino. Ringrazio tutti i partner di questa straordinaria campagna educativa per l’impegno condiviso: solo lavorando insieme si può trasformare lo status quo, inaugurando una nuova era di mobilità sostenibile, responsabile e consapevole”.