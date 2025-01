Fiat Grande Panda: ecco quanto costerebbe l’eventuale versione a benzina

Fiat Grande Panda avrà di sicuro una versione completamente elettrica che partirà da poco meno di 25 mila euro e una versione entry level ibrida che dovrebbe costare circa 19 mila euro. Nei giorni scorsi il numero uno di Abarth Gaetano Thorel non ha escluso il possibile arrivo in futuro di una versione con motore a benzina e nemmeno quello di una 4×4.

Quale potrebbe essere il prezzo di una versione con motore a benzina di Fiat Grande Panda?

Queste parole hanno suscitato entusiasmo in tutti coloro che sperano che davvero Fiat Grande Panda possa avere una versione totalmente termica. Ovviamente la possibilità che questa variante possa realmente arrivare ha fatto sorgere numerose domande per quanto concerne il prezzo di partenza che potrebbe avere. La gemella Citroen C3 per la stessa versione parte da 15.200 euro e dunque si potrebbe ipotizzare un prezzo di poco inferiore ai 16 mila euro per la Panda. Tuttavia bisogna ricordare che l’attuale modello prodotto a Pomigliano e ormai conosciuto come Pandina per differenziarsi maggiormente dal nuovo modello parte da 15.900 euro e quindi questo potrebbe rappresentare un problema per Fiat che potrebbe essere costretta ad alzare i prezzi di una eventuale versione ICE di Grande Panda.

In ogni caso se davvero arrivasse una Fiat Grande Panda a benzina questa quasi certamente utilizzerebbe il motore da 1,2 litri per 100 cavalli della stessa Citroen C3. Vedremo dunque se davvero in futuro ci potrà essere spazio per questa vettura oppure no. Per il momento rimane confermato la presenza di una versione ibrida che con circa 19 mila euro dovrebbe permettere ai clienti di Fiat di mettersi al volante di una vettura quasi full optional e con cambio automatico.