Nuova Fiat Pandina: su STLA Small o su altra piattaforma?

Nuova Fiat Pandina è il soprannome che abbiamo dato alla futura generazione di Fiat Panda che arriverà sul mercato dopo il 2030. Fino a quella data infatti a Pomigliano verrà prodotta l’attuale modello che nonostante sia sul mercato da tantissimo tempo continua a regalare soddisfazioni alla principale casa automobilistica italiana.

Nuova Fiat Pandina dovrebbe arrivare sul mercato dopo il 2030 ed essere prodotta a Pomigliano

Nuova Fiat Pandina dunque sostituirà l’attuale modello e si affiancherà ad altri due nuovi modelli compatti che saranno costruiti sempre a Pomigliano su piattaforma STLA Small. Al momento vi sono varie speculazioni su quelli che potrebbero essere questi modelli. Qualcuno ipotizza Peugeot 208 e Opel Corsa, altri la futura erede di Alfa Romeo Giulietta e la nuova Lancia Delta. Altri ancora dei modelli del tutto inediti.

Rimane però un dubbio queste due auto su piattaforma STLA Small arriveranno entro il 2028 dunque non si tratterà della nuova Fiat Pandina il cui debutto è previsto dopo il 2030. Quello che ci chiediamo e se anche per questa auto sarà usata la piattaforma STLA Small o se nel frattempo Stellantis avrà ideato qualche altra soluzione per le sue auto compatte. Potrebbe trattarsi di una versione aggiornata di quella piattaforma oppure di un’altra soluzione. Non dovrebbe invece trattarsi della smart car usata per alcuni recenti modelli del gruppo tra cui Citroen C3, Opel Frontera e Fiat Grande Panda.

Al momento ovviamente non si sa molto della nuova Fiat Pandina. Ipotizziamo che a differenza di Fiat Grande Panda che è tutt’altra auto rispetto alla Panda di Pomigliano, la futura generazione abbia maggiori punti in comune con l’attuale modello a cominciare dalle dimensioni e da un rapporto qualità prezzo davvero interessante. Dopo il 2030 appare scontato che la vettura arrivi sul mercato solo ed esclusivamente in versione 100 per cento elettrica ma ovviamente non possiamo escludere che le cose possano cambiare ancora se nel frattempo le auto elettriche non saranno riuscite finalmente ad imporsi nel vecchio continente.