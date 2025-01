Abarth e Tramarossa celebrano la qualità e l’esclusività

Due marchi iconici, Abarth e Tramarossa, uniscono le forze per creare una collaborazione che celebra lo stile e la passione per le prestazioni. Il risultato è la collezione Tramarossa x Abarth, una capsule esclusiva che fonde la maestria artigianale del denim italiano di lusso con il design innovativo e le prestazioni sportive del marchio automobilistico.

Abarth e Tramarossa insieme per una esclusiva collezione da uomo che coniuga il meglio della sartoria e del design automobilistico

Dalla scelta dei materiali alla cura delle finiture, la capsule incarna i valori condivisi da entrambi i brand: qualità, innovazione ed estetica audace. Pensata per uomini dinamici e sicuri di sé, ogni pezzo rende omaggio a chi ama distinguersi, muovendosi tra la vivacità delle strade urbane e l’emozione della guida sportiva, scegliendo sempre l’eccellenza come segno distintivo.

La collezione è incentrata sul denim giapponese con cimosa e sui jeans denim italiani di alta qualità in vari lavaggi e vestibilità, che enfatizzano il comfort e la versatilità. I ​​pantaloni chino blu navy offrono un’opzione formale, mentre i pantaloni cargo in felpa offrono un tocco sportivo. I maglioni di lana con il logo Tramarossa x Abarth evocano il denim e la sportività, completati da felpe casual. I capispalla, tra cui una giacca da campo, un bomber e un gilet, combinano stile e funzionalità per tutte le stagioni, mentre accessori come un berretto da baseball e un berretto reversibile aggiungono dettagli iconici.

La capsule sarà presentata in esclusiva a Pitti Uomo 107, dal 14 al 17 gennaio 2025. Lo stand dedicato offrirà un’immersione nell’universo di questa collaborazione, con protagonista una Abarth 500e wrappata, emblema del legame tra moda e velocità. I ​​visitatori scopriranno come ogni pezzo richiami il design e lo spirito sportivo che da sempre caratterizzano il brand dello Scorpione. La collezione Tramarossa x Abarth sarà disponibile in edizione limitata presso punti vendita selezionati e online a partire da agosto 2025.