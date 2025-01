Nuova Alfa Romeo Giulia: la targa sarà centrale

Nei giorni scorsi dalla Francia è giunta la voce secondo cui la nuova Alfa Romeo Giulia, il cui debutto è fissato nel corso del 2026, avrà la targa decentrata nel tipico stile di Alfa Romeo. Questo a differenza di quanto avverrà con la nuova Alfa Romeo Stelvio che invece la avrà centrale come il recente Alfa Romeo Junior.

Per quanto ci risulta a noi però le cose non adranno così. Infatti erano stati gli stessi dirigenti della casa automobilistica milanese a chiarire lo scorso mese di maggio che la targa decentrata non sarebbe stata più una caratteristica delle future Alfa Romeo, non per una questione estetica ma semplicemente a causa di alcune normative previste dalla legge.

La targa della nuova Alfa Romeo Giulia? Secondo noi sarà centrale

Ne aveva parlato anche il capo del design di Alfa Romeo, Alejandro Mesonero-Romanos che aveva confermato che la nuova Alfa Romeo Giulia così come la nuova Alfa Romeo Stelvio avrebbero avuto la targa centrale, i fari sottili e lo scudetto chiuso.

Ovviamente non possiamo escludere che Stellantis possa aver trovato qualche scappatoia per fare contenti i fan alfisti che gradivano la targa decentrata tipica di molte Alfa Romeo del passato anche se a dire il vero non di tutte. Ma a nostro avviso è difficile che ci possa essere stato un cambiamento. Vedremo nel corso del 2025 di capirne di più e di avere una conferma o una smentita a proposito di questa voce che circola ma che secondo noi è un po’ campata in aria.

Nuova Alfa Romeo Giulia nascerà su piattaforma STLA Large e sarà prodotta presso lo stabilimento Stellantis di Cassino. Il suo debutto potrebbe avvenire nel corso del mese di aprile del 2026. La vettura arriverà sul mercato in versione elettrica ma anche termica. Questa dovrebbe essere una ibrida plug-in ma anche su questo si attendono conferme ufficiali.