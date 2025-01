Fiat prepara la nuova 500 per il 2029 e la nuova Panda per il 2030

Fiat ha annunciato piani ambiziosi per il futuro, con il lancio di una nuova generazione della 500 previsto per il 2029 e una nuova Panda prevista per il 2030, continuando così a investire nella produzione di city car in Italia per gli anni a venire. “Il piano di Fiat è molto chiaro e ben definito,” ha dichiarato Jean-Philippe Imparato, Chief Operating Officer per l’Europa di Stellantis, al salone dell’automobile di Bruxelles, durante un’intervista con Autocar.

Imparato ha confermato l’arrivo di una nuova Fiat 500 nel 2029 e di una nuova Panda nel 2030

“Nel novembre 2025, completeremo la gamma della 500 con una versione ibrida della 500 elettrica. Inoltre, stiamo preparando la prossima generazione della 500, che verrà lanciata intorno al 2029, e sarà prodotta nello storico stabilimento di Mirafiori a Torino. La 500 continuerà a essere un simbolo della nostra tradizione e innovazione, mantenendo il legame con l’Italia e mirando a una mobilità sempre più sostenibile e all’avanguardia.”

“La Pandina sarà costruita a Pomigliano fino al 2030, e poi avrete una nuova Pandina a Pomigliano nel 2030.E a marzo 2025 arriverà la Fiat Grande Panda, sia in versione elettrica che ibrida. Quindi avrete la nuova 500, la nuova Panda e la Grande Panda nella gamma del segmento A e B della Fiat.”

Ciò significa che Fiat continuerà a costruire le auto che hanno caratterizzato il suo marchio fin dalla prima 500 “Topolino” del 1936, resistendo alla tentazione di abbandonare la categoria delle city car in favore di crossover e SUV più redditizi, a cui molti dei rivali della 500 e della Panda hanno ceduto negli ultimi anni.

La 500 e la Panda sono state un perno per la Fiat negli ultimi dieci anni. Infatti, la Panda rimane una delle auto nuove più vendute in Italia, nonostante sia stata lanciata 14 anni fa. Negli ultimi tempi, la Fiat 500 ha avuto delle difficoltà in termini di successo commerciale. La versione a benzina della 500, lanciata nel 2007, è stata ritirata dal mercato l’anno scorso a causa dell’introduzione di normative UE sempre più severe riguardanti la sicurezza informatica. Al contempo, la 500e, la versione completamente elettrica, non è riuscita ancora a raccogliere il testimone della sua predecessora, dimostrandosi meno performante in termini di vendite rispetto alle aspettative iniziali.

Il ritmo di vendita della 500e è stato così lento che la produzione della vettura elettrica, così come quella della sua versione sportiva Abarth 500e hot-hatch, è stata sospesa lo scorso settembre, con l’intenzione di riprenderla solo a fine mese. Questo rallentamento ha spinto Fiat a sviluppare una versione ibrida della 500, che, come confermato da Jean-Philippe Imparato, sarà presentata nel mese di novembre. La 500 Ibrida sarà essenzialmente una versione della 500e con propulsione ibrida, progettata per stimolare nuovamente le vendite e garantire la continuità produttiva nello stabilimento di Mirafiori, uno dei centri di produzione più importanti per Fiat. Inoltre, la 500e stessa è destinata a ricevere un aggiornamento nel corso del prossimo anno, con l’obiettivo di migliorarne le prestazioni e l’appeal commerciale.