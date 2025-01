Nuova Alfa Romeo Autotutto: in Francia pensano possa avere questo design

Nuova Alfa Romeo Autotutto è un render del sito francese Auto-moto che ha immaginato come potrebbe essere una nuova versione in chiave moderna della mitica Autotutto del Biscione, un veicolo commerciale che negli scorsi decenni per un certo periodo fece parte della gamma della casa automobilistica milanese rimanendo un unicum nella storia del brand premium di Stellantis.

Ecco come potrebbe essere la nuova Alfa Romeo Autotutto in caso di ritorno sul mercato

Oggi però ci sono voci secondo cui non è del tutto da escludere che ad un certo punto in futuro Alfa Romeo possa proporre sul mercato qualcosa del genere. Ovviamente non è detto che si tratti di una nuova Alfa Romeo Autotutto ma comunque in Francia pensano possa essere questo l’aspetto dell’ipotetico futuro veicolo commerciale del Biscione.

Grazie alla sua attuale appartenenza al gruppo Stellantis, Alfa Romeo potrebbe trarre vantaggio da una vasta gamma di piattaforme già esistenti, ampiamente utilizzate all’interno del gruppo, per sviluppare un nuovo veicolo commerciale. In questo contesto, non sarebbe affatto sorprendente pensare a un modello basato sulla già consolidata piattaforma dell’Opel Vivaro, che rappresenta una scelta molto pratica e strategica.

Utilizzare una piattaforma esistente permetterebbe di combinare perfettamente l’inconfondibile design distintivo e l’eleganza tipica del marchio Alfa Romeo con la funzionalità e la versatilità che un veicolo commerciale deve necessariamente offrire, soddisfacendo così le esigenze di una clientela che cerca sia performance che praticità nel quotidiano. Un tale approccio consentirebbe al marchio di entrare in questo segmento di mercato con un modello altamente competitivo, pur mantenendo intatta la sua identità e qualità premium.

Alla luce delle nuove tendenze provenienti principalmente dall’Oriente, che stanno dando una nuova vitalità e popolarità al segmento dei minivan, è del tutto plausibile che l’idea di riprendere un progetto del genere abbia attraversato la mente di Alejandro Mesonero-Romanos, attuale capo del design di Alfa Romeo. Infatti, qualche mese fa, durante un’intervista con la rivista Autocar dell’Autotutto, Mesonero-Romanos si è lasciato andare a una dichiarazione interessante: “Era bellissimo, e non ci sarebbe da sorprendersi se un giorno tornasse, non è un’idea così folle”. Le parole del designer sembrano suggerire che, in un contesto in cui i minivan stanno vivendo una nuova fase di rinnovato interesse, la possibilità di riprendere questo progetto potrebbe non essere così remota come potrebbe sembrare, rappresentando una potenziale evoluzione del marchio in un segmento in crescita.