Vivaro Hydrogen: al via le prove per i clienti del Regno Unito

Stellantis ha avviato le prove del furgone Vivaro Hydrogen presso i clienti del Regno Unito. Una serie di aziende, tra cui alcune delle flotte più grandi del Regno Unito, prenderanno parte alla prova nei prossimi mesi prima del lancio nel Regno Unito del Movano Hydrogen, il più grande veicolo commerciale leggero di Vauxhall.

Sono in corso le prime prove di Vivaro Hydrogen nel Regno Unito

Il Vivaro Hydrogen è già venduto nei mercati con guida a sinistra (LHD) da Opel, marchio gemello di Vauxhall, il che lo rende il primo furgone a idrogeno di serie disponibile in commercio. Basato sull’attuale Vivaro Electric completamente elettrico, il Vivaro hydrogen è dotato di una cella a combustibile da 45 kW e di una batteria agli ioni di litio da 10,5 kWh posizionata sotto i sedili anteriori per un’autonomia di guida di 400 km (WLTP). I serbatoi di idrogeno da 5 kg posizionati sotto il pavimento possono essere riempiti in soli cinque minuti, più o meno lo stesso tempo necessario per riempire un veicolo diesel o benzina convenzionale.

La batteria agli ioni di litio da 10,5 kWh fornisce potenza di picco dinamica quando necessario, come all’avvio e in accelerazione. Garantisce inoltre che la cella a combustibile possa funzionare in condizioni operative ottimali e consente la frenata rigenerativa. La capacità di plug-in consente alla batteria di essere ricaricata esternamente se necessario, fornendo 31 miglia di autonomia elettrica pura della batteria.

Grazie a un packaging intelligente, Vivaro Hydrogen non scende a compromessi in termini di spazio rispetto alle versioni con motore a combustione, offrendo fino a 6,1 m³ di volume di carico e una portata utile massima di 1.000 kg.

La sperimentazione nel Regno Unito precede il lancio di Movano Hydrogen, con ordini che saranno aperti entro la fine dell’anno e prime consegne previste nel 2025. L’innovativo veicolo a celle a combustibile a idrogeno offrirà un’autonomia fino a 311 miglia (WLTP) e potrà essere rifornito in meno di cinque minuti. Il motore elettrico produce 110 kW (150 CV) e una coppia massima di 410 Newton metri, mentre una batteria agli ioni di litio da 11 kWh fornisce supporto in fase di avviamento o accelerazione. Il sistema consente inoltre di recuperare l’energia di frenata e di immetterla nella batteria come elettricità tramite il motore elettrico che funziona come generatore.

James Taylor, amministratore delegato di Vauxhall, ha affermato: “Come produttore di furgoni elettrici più venduti nel Regno Unito negli ultimi tre anni, stiamo già aprendo la strada all’elettrificazione delle aziende britanniche. Con un’autonomia di 311 miglia, zero emissioni in uso e rifornimento rapido, Movano Hydrogen fornirà alle flotte un’altra opzione sostenibile insieme alla nostra gamma completa di furgoni elettrici a batteria. Non vedo l’ora di ricevere feedback dagli operatori delle flotte che prenderanno parte alla sperimentazione prima del lancio commerciale di Movano Hydrogen più avanti quest’anno”.

Il Movano Hydrogen trae vantaggio da oltre 20 anni di esperienza nello sviluppo di veicoli a celle a combustibile a idrogeno presso Vauxhall-Opel e Stellantis. Il modello completerà l’attuale gamma di furgoni elettrici a batteria di Vauxhall, ovvero Combo Electric, Vivaro Electric e Movano Electric, con il marchio che offre una versione elettrica in tutta la sua gamma di modelli LCV dal 2021.

All’inizio di quest’anno, Vauxhall ha stretto una partnership con l’azienda britannica Ryze Hydrogen per sviluppare soluzioni infrastrutturali di ricarica dell’idrogeno per i gestori di flotte, consentendo alle aziende di gestire veicoli a idrogeno e di rifornirli in loco o presso un impianto di rifornimento locale.