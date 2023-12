Nuova Alfa Romeo Autotutto: l’ipotesi è concreta?

L’idea che Alfa Romeo possa presentare in futuro un minivan elettrico di lusso ha suscitato molto interesse. A lanciare questa possibilità sono state alcune affermazioni del responsabile del design del Biscione Alejandro Mesonero-Romanos nei mesi scorsi. La notizia ha fatto scalpore e c’è chi ha cercato di immaginare come sarebbe una nuova Alfa Romeo Autotutto. Il celebre marchio milanese infatti ha già avuto in passato un modello di questo genere con buoni risultati. Perciò la prospettiva di vedere in futuro qualcosa di simile eccita e molto la creatività di designer e appassionati.

In tanti si domandano se davvero ci sarà in futuro spazio per una nuova Alfa Romeo Autotutto

Questo render che vi presentiamo della nuova Alfa Romeo Autotutto è opera del sito Carscoops che lo ha diffuso nelle ultime ore. Questa realizzazione digitale ci dà un’idea chiara di come potrebbe essere questo veicolo se alla fine la casa automobilistica del Biscione decidesse di produrlo seguendo l’esempio di altre case automobilistiche come Lexus, Volvo e Mercedes che hanno aderito alla nuova tendenza lanciata in Cina offrendo nuovi modelli.

Durante la presentazione della nuova Alfa Romeo 33 Stradale, Mesonero-Romanos aveva affermato che non sarebbe strano vedere una nuova Alfa Romeo Autotutto. Ciò che rende le cose più intriganti è che anche l’Autotutto originale è stato citato di recente dall’amministratore delegato dell’Alfa Romeo, Jean-Philippe Imparato. Anche se queste dichiarazioni non sono una prova sicura che il marchio stia sviluppando un erede del mitico furgone, lasciano intravedere la possibilità di una proposta del genere.

Come abbiamo già detto in altre occasioni, Alfa Romeo vuole trasformarsi in pochi anni in un autentico brand premium globale, ottenendo buoni risultati anche in mercati importanti come Cina e Stati Uniti. Perciò la presentazione di una nuova Alfa Romeo Autotutto potrebbe sicuramente contribuire a fare bene soprattutto in un mercato complesso come quello cinese.

I minivan di lusso hanno molto successo in Cina e in altri mercati asiatici, spingendo le case automobilistiche di lusso come Lexus e Volvo a entrare nel segmento. La casa automobilistica del Biscione potrebbe sfruttare le basi modulari della società madre Stellantis per abbattere i costi di ricerca e sviluppo. Quindi Alfa Romeo lancerà un veicolo di questo tipo? La risposta a questa domanda probabilmente è segreta nei cassetti del Centro Stile Alfa Romeo ed è probabilmente troppo presto per approvare un possibile progetto.