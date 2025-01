Nuova Alfa Romeo Matta: ecco la versione per l’estate

Nei giorni scorsi vi abbiamo mostrato un video render del creatore digitale Tommaso D’Amico che ci aveva mostrato la sua personalissima interpretazione di una nuova Alfa Romeo Matta, il mitico fuoristrada del Biscione che in passato fece parte della gamma della casa milanese. Nelle scorse ore l’architetto e designer conosciuto anche come TDA ha deciso di bissare proponendo la versione estiva del celebre modello sempre in chiave moderna denominata “Wild”.

Ecco come potrebbe apparire una nuova Alfa Romeo Matta “Wild”

Il concept della nuova Alfa Romeo Matta Wild si ispira alle versioni originali, ma si arricchisce di materiali all’avanguardia e tecnologie moderne, in linea con le esigenze contemporanee. Le dimensioni leggermente aumentate rispetto al modello precedente rendono questa versione particolarmente interessante, non solo per le sue prestazioni, ma anche per l’ampio spazio abitativo che offre, con interni caratterizzati da materiali pregiati e finiture di altissimo livello. All’interno dell’abitacolo, il quadro strumenti si distingue per una vasta gamma di optional avanzati e un sistema di infotainment all’avanguardia, progettato per un’esperienza utente coinvolgente.

Questo iconico modello italiano, costruito utilizzando le più moderne tecniche, secondo l’autore di questo render potrebbe benissimo essere equipaggiato con un motore a benzina turbo 1.9 da 250 CV, abbinato a una trazione integrale 4X4. Il design sportivo della nuova Alfa Romeo Matta Wild reso unico da dettagli personalizzati sulla carrozzeria, si distingue per colori vivaci e di tendenza, che esaltano la sua linea audace e giovane.

Nuova Alfa Romeo Matta Wild dunque è un’ipotesi indubbiamente molto interessante che però difficilmente troverà spazio nella vera gamma di Alfa Romeo che nei prossimi anni subirà una rivoluzione con un nuovo modello atteso per ogni anno fino al 2030 a partire dalla nuova Alfa Romeo Stelvio che come vi abbiamo scritto in un nostro recente articolo, farà il suo debutto nel corso dei prossimi mesi e continuando poi un anno dopo con la nuova Alfa Romeo Giulia.