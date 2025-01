Nuova Alfa Romeo Matta: ecco come sarebbe il fuoristrada del biscione

Nuova Alfa Romeo Matta è un render di Tommaso D’Amico architetto e designer che ha deciso di immaginare con un video pubblicato sul suo canale di YouTube come sarebbe una futura generazione di quello che è stato il mitico fuoristrada della casa automobilistica del Biscione. Diciamo subito che al momento non sono in previsione vetture di questo tipo per Alfa Romeo che sembra puntare su altri tipi di veicoli nei prossimi anni. Ricordiamo che tra pochi mesi debutterà la nuova Alfa Romeo Stelvio che poi sarà seguita anche dalla nuova Alfa Romeo Giulia. Poi nel 2027 e nel 2028 dovrebbe essere la volta di un grande SUV di segmento E ancora senza nome e dell’erede di Giulietta che di sicuro avrà un nome diverso.

Ecco quale potrebbe essere il design di una nuova Alfa Romeo Matta

L’Alfa Romeo 1900 M, conosciuta anche come “Matta” per le sue imprese pubblicitarie e sportive, è un veicolo fuoristrada prodotto dalla celebre casa automobilistica italiana nel breve periodo compreso tra il 1951 e il 1953. Il progetto nacque sotto la direzione di Orazio Satta Puliga, che affidò a Giuseppe Busso il compito di sviluppare un mezzo capace di soddisfare le esigenze tecniche imposte dal Ministero, superando al contempo le prestazioni del modello già in fase di sviluppo da FIAT. Dopo una fase di test e una presentazione su pista con un prototipo, la versione definitiva del fuoristrada, denominata 1900 M AR/51, venne ufficialmente rivelata il 5 ottobre al pubblico e ai rappresentanti militari. Questo robusto veicolo fu interamente progettato da zero all’interno dell’ufficio tecnico di Alfa Romeo in un tempo record di appena 10 mesi.

Nel video realizzato da Tommaso D’Amico che vi mostriamo qui sotto viene mostrata come sarebbe una nuova Alfa Romeo Matta, un modello leggendario in una rivisitazione ultra moderna, aggiornata per il 2025. Il concept trae ispirazione dalle versioni originali, prevedendo materiali all’avanguardia e tecnologie odierne. Le dimensioni leggermente maggiori del modello rendono la versione in fase di rendering un’auto di un certo peso, relativamente all’abitabilità, impreziosita da materiali e finiture di alto livello. Per questo concept l’autore prevede un nuovo motore 1.9 turbo benzina da 250 CV, con trazione 4X4. Nel render si nota inoltre una colorazione che riproduce, naturalmente aggiornata, quella del veicolo originale utilizzato in fase di presentazione.

Vedremo dunque se in futuro ci potrà essere spazio per un modello di questo tipo. Al momento Alfa Romeo ha altri obiettivi e cioè quello di diventare il brand premium globale di Stellantis con il lancio di nuovi modelli pensati per fare bene un po’ ovunque.