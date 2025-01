Jeep è stato il marchio del Gruppo Stellantis che è cresciuto di più in Portogallo nel 2024

Jeep entra nel nuovo anno in ottima forma, dopo aver chiuso il 2024 con ottime performance commerciali in Portogallo, diventando anche il marchio del Gruppo Stellantis che è cresciuto di più durante l’anno in Portogallo. Il marchio di Stellantis che definisce la competenza fuoristrada e lo stile avventuroso ha chiuso l’anno con una notevole crescita del 33% nel mercato delle autovetture rispetto al 2023.

Crescita del 33% nel mercato delle autovetture per Jeep in Portogallo

L’Avenger, eletta “Auto dell’anno” nel 2023 e punta di diamante della recente offensiva di prodotto Jeep, ha dato un forte contributo a questo risultato inequivocabile, distinguendosi come il modello Jeep preferito dai portoghesi, rappresentando il 70% delle vendite. Tra le varie caratteristiche del segmento B-SUV spicca la libertà di scelta in termini di motorizzazioni, con opzioni termiche, ibride e puramente elettriche, in grado di rispondere a tutte le richieste, esigenze e preferenze dei clienti.

La gamma sarà rafforzata anche dall’arrivo dell’Avenger 4xe, una variante che utilizza l’innovativa tecnologia ibrida leggera a 48 V che introduce nell’offerta Avenger la trazione integrale e prestazioni fuoristrada senza eguali nel suo segmento.

L’ampia offerta di prodotti Jeep, mirata a un’ampia gamma di segmenti SUV e disponibile con diversi livelli di elettrificazione, evidenzia l’impegno del marchio verso la libertà senza emissioni. Ne sono un esempio i SUV Renegade e Compass, disponibili esclusivamente con propulsori elettrificati, E-Hybrid e 4xe. Anche i top di gamma Grand Cherokee e Wrangler non fanno a meno della tecnologia ibrida plug-in a trazione integrale di Jeep.

Questo approccio vincente, fatto di soluzioni ibride plug-in e altre soluzioni puramente elettriche, ha consentito a Jeep di raggiungere un mix di vendite LEV (veicoli a basse emissioni) del 33%, il che significa un modello Jeep su tre venduto in Portogallo nel 2024. la batteria viene ricaricata tramite una fonte di alimentazione esterna, con gli evidenti vantaggi ambientali che ne derivano.

Basandosi su oltre 80 anni di tradizione leggendaria, Jeep è l’autentico marchio di SUV che offre leggendarie capacità fuoristrada, interni raffinati, caratteristiche hi-tech e versatilità a chi è alla ricerca di viaggi straordinari. Il marchio Jeep rappresenta un invito aperto a godersi la vita al massimo, offrendo un ampio portafoglio di veicoli che continuano a fornire ai proprietari un senso di sicurezza e protezione che consente loro di affrontare con sicurezza qualsiasi viaggio.

Jeep Wave, un programma di fidelizzazione e supporto premium disponibile per l’intera gamma Jeep 4×4, è ricco di vantaggi e vantaggi esclusivi, offrendo ai proprietari del marchio Jeep la massima cura e supporto dedicato 24 ore al giorno, 7 giorni alla settimana. Le leggendarie capacità fuoristrada del marchio Jeep sono alimentate da un’iniziativa di elettrificazione globale che sta trasformando la caratteristica “4xe” nel nuovo 4×4, sottolineando la visione del marchio di raggiungere la libertà a zero emissioni con capacità 4×4. Tutti i veicoli del marchio Jeep saranno disponibili con una versione elettrificata entro il 2025.