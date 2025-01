Jeep ottiene una quota di mercato storica in Francia

Per Jeep il 2024 rappresenta un anno storico con una quota di mercato record dello 0,7 per cento in Francia (VP) grazie, in particolare, a Jeep Avenger disponibile nelle versioni 100% elettrica, ibrida e benzina. Includendo i veicoli passeggeri (PC) e i veicoli commerciali leggeri (LCV), la casa automobilistica americana che fa parte del gruppo Stellantis supera la soglia dei 12.000 veicoli immatricolati durante l’anno.

Jeep raggiunge una quota di mercato storica in Francia nel 2024 allo 0,7%

L’incremento delle immatricolazioni ha raggiunto il +59 per cento, il miglior risultato per un marchio automobilistico che supera lo 0,5% di quota di mercato. Jeep Avenger è nella top 10 del suo segmento (B-SUV) per vendite ai privati. In versione 100 per cento elettrica, Avenger è sul podio del mercato francese nel suo segmento (B-SUV BEV) per vendite ai privati ​​con una quota di mercato del 16 per cento. Anche Jeep Renegade chiude l’anno con un aumento delle immatricolazioni dell’8 per cento rispetto al 2023. Renegade è una delle poche offerte sul mercato francese nel segmento B-SUV PHEV.

“ Il 2024 è stato un anno storico per Jeep in Francia ”, commenta Guillaume de Boudemange, Direttore di Jeep France. “ Grazie alla Avenger 100 per cento elettrica, Jeep è già uno dei principali attori nel mercato 100 per cento elettrico in Francia. Avenger ha anche contribuito a puntare i riflettori sull’intera gamma. L’inizio del 2025 dovrebbe seguire lo stesso trend, poiché gli ordini hanno seguito la stessa progressione durante tutto l’anno con un aumento del 59 per cento. I primi clienti di Avenger 4xe, con un’innovativa soluzione ibrida a 4 ruote motrici, saranno presto consegnati e non vediamo l’ora di presentarvi la grande novità che sarà Jeep Compass da aprile”.