Opel al Salone dell’automobile di Bruxelles: “Offriamo l’elettrico all inclusive”

Il CEO di Opel Florian Huettl ha annunciato che il marchio passerà a “Electric All In” alla conferenza stampa del marchio all’inizio del Salone dell’automobile di Bruxelles 2025 di oggi. Fino al 19 gennaio, la casa tedesca presenterà per la prima volta insieme in Belgio le nuovissime Opel Grandland e Frontera, nonché la nuova Opel Mokka. Per spingere ulteriormente l’offensiva elettrica e rendere ancora più facile l’acquisto di un’auto elettrica, il CEO di Opel ha anche annunciato il nuovo pacchetto “Electric All In”.

Il CEO di Opel Florian Huettl presenta i nuovi Grandland, Frontera e Mokka

“Opel è un motore del futuro dell’auto elettrica ed è il primo produttore tedesco a rendere l’acquisto di un’auto elettrica ancora più conveniente e rilassante con almeno una variante elettrica a batteria di ogni modello. Ciò è ora garantito anche dal nostro nuovo pacchetto ‘Electric All In’, che rende il passaggio all’elettromobilità attraente per i nostri clienti oltre al prodotto in sé”, ha affermato Florian Huettl alla conferenza stampa presso lo stand 5.07 nel padiglione 5 dell’Expo di Bruxelles.

Cosa significa “Electric All In”? I clienti ora riceveranno numerosi servizi aggiuntivi quando acquistano una Opel elettrica a batteria. A seconda del mercato, sono inclusi servizi come una wallbox ePro per la ricarica rapida a casa, servizi Opel Connect Plus e otto anni di assistenza per la ricarica mobile, assistenza stradale e garanzia sulla batteria. “Un approccio unico che fornisce le giuste risposte alle domande dei clienti e semplifica il passaggio a un modello elettrico a batteria sotto ogni aspetto”, ha affermato Huettl.

Con il nuovo trio di SUV elettrificati Grandland, Frontera e Mokka, Opel è posizionata in modo ottimale in questo importante mercato in crescita. Il mercato dei SUV è il settore più importante per Opel in Europa. I SUV B e C hanno rappresentato circa il 44 percento di tutte le immatricolazioni di auto nuove in Europa lo scorso anno, e la domanda continua a crescere.

“Rendere le innovazioni e le nuove tecnologie accessibili a un vasto pubblico fa parte del nostro DNA. Ciò include anche la promozione e l’implementazione dell’elettromobilità”, ha continuato Huettl. “La nuova Opel Frontera Electric rappresenta un’altra pietra miliare con il suo prezzo base esemplare: un eroe quotidiano spazioso, adatto alle famiglie e, soprattutto, conveniente”. Con una lunghezza del veicolo di 4,38 metri, il SUV sempre elettrificato offre spazio fino a sette persone o fino a circa 1.600 litri di volume di carico. Molte caratteristiche pratiche, tra cui una stazione per smartphone, completano l’eccezionale imballaggio. “Per molti clienti, la Frontera sarà il loro primo veicolo elettrificato”.

Il nuovo SUV top di gamma Opel Grandland dimostra cosa intende Opel con “energia tedesca” e “tedesco moderno”. “La Grandland è stata progettata e realizzata in Germania ed è anche costruita nello stabilimento di Eisenach”, ha affermato Huettl. Il modello di punta del trio di SUV del marchio tedesco è anche la prima Opel basata sulla piattaforma STLA Medium nativa BEV e offre numerose funzioni intelligenti e tecnologie rivoluzionarie come la luce adattiva e antiriflesso Intelli-Lux HD con oltre 50.000 elementi singoli. Il vincitore del “Golden Steering Wheel 2024” delizia sempre con il nuovo 3D Vizor, a seconda dell’equipaggiamento, persino con un Opel Blitz illuminato sulla parte anteriore per la prima volta. Alla vista, la Grandland ha anche il marchio Opel costantemente illuminato.

“La Grandland rappresenta anche ciò che chiamiamo ‘Greenovation’, un esempio è la carrozzeria senza cromature. In totale, il veicolo è costituito da oltre 500 chilogrammi di materiali “verdi”, ha affermato Huettl, spiegando come la Grandland riduca ulteriormente le sue emissioni di CO2, oltre a garantire una guida a zero emissioni locali.

Altrove, anche la nuova Opel Mokka cattura l’attenzione. “La Mokka è stata il nostro elegante modello di marchio sin dal suo lancio”, ha affermato il CEO di Opel. Per questo motivo, Opel ha solo affinato delicatamente il design esterno della fortunata Mokka, concentrandosi nel dare nuova vita agli interni. “Con la nuova Mokka, stiamo portando tecnologie digitali all’avanguardia da segmenti di veicoli superiori alla classe dei SUV compatti”. Ciò include la prossima generazione di infotainment, comprese le funzioni intelligenti ChatGPT. E con la Mokka, i clienti hanno anche un’ampia scelta di alternative di guida altamente efficienti e a risparmio di risorse.

Ma Opel non è solo ben posizionata per affrontare le sfide e le mutevoli preferenze degli acquirenti con il nuovo trio di SUV. Ciò è garantito anche dai bestseller esposti a Bruxelles come Corsa Electric e Astra Sports Tourer . Per il quarto anno consecutivo, la Corsa è la piccola auto più venduta in Germania e il veicolo elettrico a batteria numero uno nel suo segmento in Gran Bretagna.

L’Astra ha una quota di mercato di oltre il 5 per cento nel suo segmento in tutta Europa ed è stata in cima alle cifre di immatricolazione in Germania lo scorso agosto per la prima volta in questo secolo, superando così i suoi concorrenti. Inoltre, è l’unico modello di un produttore tedesco che attualmente offre una station wagon completamente elettrica in questa classe, la Sports Tourer. E quando si tratta di veicoli commerciali leggeri, Opel è anche in prima linea con la sua gamma, in particolare con la Vivaro Electric.