Chrysler celebra i 20 anni degli esclusivi sedili Stow ‘n Go per minivan 

Chrysler celebra due decenni di impegno nel dare alle famiglie tutto lo spazio di cui hanno bisogno per caricare le loro auto per divertimento e avventure, evidenziando il 20° anniversario del rivoluzionario sistema di sedili e vani portaoggetti Stow ‘n Go del marchio, dando il via a una nuova Challenger di Stow ‘n Go, che debutterà al Salone dell’auto di Detroit 2025, in programma dal 10 al 20 gennaio 2025.

Chrysler celebra il 20° anniversario del rivoluzionario sistema di sedili e vani portaoggetti Stow ‘n Go del marchio

Introdotto per la prima volta per l’anno modello 2005, sono stati venduti 5 milioni di minivan con il sistema di sedili e vani portaoggetti Stow ‘n Go, che consente ai sedili della seconda e terza fila di ripiegarsi rapidamente e facilmente nel pavimento. Quando non sono riposti, i vani portaoggetti Stow ‘n Go disponibili nel pavimento offrono uno spazio facilmente accessibile per riporre l’attrezzatura.

“Il marchio Chrysler festeggerà il suo 100° anniversario nel 2025 e quel secolo di innovazione è stato guidato da decenni di leadership nel design, nella tecnologia e nelle capacità”, ha affermato Chris Feuell, CEO del marchio Chrysler. “I sedili Stow ‘n Go sono una delle tante innovazioni del marchio Chrysler che hanno reso la vita più facile e migliore per i nostri clienti”.

Facciamo un salto di 20 anni e Stow ‘n Go rimane una caratteristica importante della famiglia di minivan del marchio Chrysler. La Chrysler Pacifica 2025 offre i sedili e lo spazio di archiviazione più innovativi della sua categoria e i minivan Chrysler sono ancora gli unici veicoli della categoria a offrire sedili Stow ‘n Go, creando più di 4 metri cubi di spazio interno quando i sedili sono riposti.

I sedili Stow ‘n Go della seconda e terza fila sono di serie sulla Chrysler Pacifica Select 2025 a benzina e sulla Chrysler Pacifica Limited 2025, inclusi i modelli Pacifica Select e Limited con trazione integrale. Stow ‘n Go è di serie anche sulla Chrysler Voyager 2025. I modelli Chrysler Pacifica Plug-in Hybrid e Pacifica Pinnacle alimentati a benzina sono dotati di sedili Stow ‘n Go di serie nella terza fila, con sedili della seconda fila rimovibili.

Quando sono stati introdotti per l’anno modello 2005, i sedili Stow ‘n Go hanno “sbaragliato” la concorrenza. Sviluppati da un team interno multifunzionale di ingegneri e designer, l’innovazione è stata un altro progresso dell’azienda che ha inventato la categoria dei minivan più di 40 anni fa. Chrysler ha presto presentato una Stow ‘n Go Challenge in eventi per appassionati, consentendo ai clienti di sperimentare in prima persona quanto sia rapido e facile utilizzare il sistema di sedili e stivaggio Stow ‘n Go.

Una Stow ‘n Go Challenge rilanciata debutterà al Detroit Auto Show di quest’anno, mettendo alla prova i partecipanti per vincere premi e scoprire quanta attrezzatura da viaggio può essere rapidamente stivata in una Chrysler Pacifica Family Adventure Vehicle (FAV) Edition 2025 dotata di Stow ‘n Go. Chrysler organizzerà la Stow ‘n Go Challenge alle attivazioni del salone dell’auto del 2025 durante tutto l’anno.