Fiat, Abarth e Fiat Professional al Salone di Bruxelles 2025

FIAT, Abarth e FIAT Professional parteciperanno alla 101a edizione del Salone dell’automobile di Bruxelles 2025, la più grande esposizione automobilistica in Belgio per appassionati e professionisti, che si terrà dall’11 al 19 gennaio 2025 e presenterà le ultime innovazioni di prodotto.

Dall’11 al 19 gennaio, il Salone dell’automobile di Bruxelles presenterà le ultime novità di prodotto dei marchi FIAT, Abarth e FIAT Professional

Regina dello stand è la nuova Fiat Grande Panda, sotto i riflettori dopo la sua anteprima l’11 luglio durante le celebrazioni del 125 ° anniversario del marchio a Torino. Inoltre, in concomitanza con il salone dell’auto, si apriranno gli ordini del nuovo modello in Belgio in versione elettrica – proseguendo l’apertura degli ordini in Francia, Paesi Bassi, Germania, Portogallo e Austria – e, primo Paese, in versione ibrida. La Grande Panda Hybrid sarà equipaggiata con un motore turbo da 1,2 litri, 3 cilindri con una potenza massima di 100 CV e un propulsore elettrico a 48 volt con trasmissione eDCT e sarà disponibile in tre allestimenti Pop, Icon e La Prima.

Inoltre, i visitatori potranno ammirare l’affascinante 500e Giorgio Armani, frutto della partnership tra Giorgio Armani e FIAT. I due marchi italiani di fama mondiale, che hanno già collaborato nel 2020 con il lancio di un’esclusiva 500e one-off, hanno nuovamente unito le forze per creare la massima incarnazione del design Made in Italy su quattro ruote. In esposizione anche la Pandina, il top di gamma della Panda con motore ibrido dotato di Advanced Driver Assistance Systems (ADAS), progettato per assistere il conducente sia in città che fuori.

La 600 Hybrid La Prima offre stile, tecnologia e comfort per garantire un’esperienza immersiva della Dolce Vita italiana. Il segreto delle sue prestazioni risiede nella sinergia tra il motore ICE a 3 cilindri da 1,2 litri in grado di erogare fino a 100 CV, la batteria agli ioni di litio da 48 Volt e il nuovo cambio elettrico a doppia frizione a 6 marce che include il motore elettrico da 21 kW, l’inverter e la centralina di trasmissione, offrendo la migliore ottimizzazione in termini di compattazione e un’esperienza di guida elettrica fluida e reale. Dotata di funzionalità di sicurezza e assistenza all’avanguardia, porta tutti i vantaggi associati alla mobilità urbana ed extraurbana con Guida Assistita di Livello 2.

E la Fiat Topolino, il quadriciclo dedicato alla mobilità urbana sostenibile e accessibile, che grazie alla sua natura elettrica e alle dimensioni ultracompatte (2,53 metri di lunghezza) garantisce un’impronta di carbonio ridotta e un impatto acustico ridotto, nel rispetto della sostenibilità dei centri urbani.

Riflettori puntati anche su Abarth 600e Scorpionissima e Abarth 500e, due modelli affascinanti che incarnano perfettamente i valori di passione, innovazione e audacia che hanno contraddistinto il brand nei suoi primi 75 anni e che certamente tracceranno la rotta per un futuro ancora più entusiasmante. In particolare, l’edizione limitata Abarth 600e Scorpionissima, esposta al Salone di Bruxelles 2025 nell’esclusiva colorazione Hypnotic Purple, è la Abarth più potente di sempre con 280 CV e accelerazione da 0 a 100 in 5,85 secondi.

Questo modello rivoluzionario è il risultato di un progetto impegnativo che ha coinvolto non solo gli esperti di Abarth ma anche la competenza degli ingegneri di Stellantis Motorsport. Insieme, hanno sviluppato una piattaforma BEV sportiva all’avanguardia: la Perfo eCMP dove avviene il trasferimento tecnologico che dà vita al nuovo modello.

La forza di questo potente veicolo è rappresentata anche dalle importanti collaborazioni che Abarth ha stretto per realizzare questo progetto. Insieme agli esperti di corse Michelin, Sabelt, JTEKT Torsen e Alcon, Abarth ha studiato e testato in molte condizioni le soluzioni più adatte per ottenere la combinazione perfetta per l’Abarth più potente di sempre. Il motivo per cui il nuovo modello Abarth è il più potente di sempre risiede in alcuni elementi essenziali all’interno della vettura.

Tra questi componenti “nascosti”, il cuore pulsante del veicolo è il motore elettrico da 207 kW 280 CV di Abarth, testato sul banco prova della Formula E con un vero simulatore di pista. Inoltre, per fornire maggiore potenza, questa mostruosa vettura include 345 Nm di coppia e può raggiungere una velocità massima limitata di 200 km/h con un’autonomia della batteria fino a 334 km nel ciclo combinato WLTP, secondo l’equipaggiamento degli pneumatici.

L’affascinante Abarth 500e, esposta per l’occasione in un emozionante Acid Green, si distingue per il design accattivante e le forme audaci ma morbide, che la rendono una vettura unica e accattivante. Grazie alla sua architettura elettrica, alla migliore distribuzione dei pesi, all’eccellente coppia e al passo più largo, la Nuova Abarth 500e è più veloce e più esaltante sia nella guida urbana che extraurbana, preservando l’essenza divertente di Abarth. La prima Abarth elettrica in assoluto soddisfa le esigenze di performance di tutti i clienti, offrendo uno stile irriverente, grintoso ma audace e un’esperienza di guida emozionante grazie anche all’esclusivo Sound Generator, progettato per ottenere il realistico suono Abarth che stupisce gli appassionati di tutto il mondo.

Infine, in esposizione il Fiat Ducato, posizionato nell’area dedicata a Stellantis Pro One, la Business Unit del Gruppo dedicata ai veicoli commerciali. Il mezzo esposto è un furgone L2H2 con motore termico da 140 CV e cambio manuale per consentire ai visitatori di ammirare da vicino il modello di grande successo, in produzione ininterrottamente dal 1981 e venduto in oltre 80 Paesi nel mondo.

Il nuovo Ducato mantiene la sua capacità di carico migliore della categoria fino a 17 m³ e un carico utile fino a 2 tonnellate per la versione Diesel, rendendolo il veicolo più venduto nel suo segmento. Infine, il Ducato offre un’efficienza dello spazio di carico superiore, fornendo oltre 21 cm di capacità in più per la stessa lunghezza esterna, rispetto ai suoi concorrenti, il che significa meno ingombro esterno e più spazio interno per il business. Anche quando trasporta i carichi più pesanti, il Ducato assicura comfort, precisione e maneggevolezza eccezionali in tutte le condizioni di guida.

Il Ducato è stato anche nominato miglior camper base dell’anno sedici volte di seguito secondo la rivista specializzata Promobil, affermando la sua leadership di 40 anni nel settore e subendo miglioramenti costanti per mantenere la sua posizione di primo livello.