Nuova Fiat Cronos: sarà così la prossima generazione?

Nuova Fiat Cronos è un render del creatore digitale e designer automobilistico Kleber Silva che ha immaginato come sarebbe una nuova generazione della popolare berlina compatta, uno dei modelli più venduti da Fiat in Sud America. Questa auto è stata lanciata sul mercato nel 2018 e dunque inizia ad avere una certa età. Per questo in tanti ipotizzano l’arrivo di una nuova generazione anche se a dire il vero al momento questa ipotesi sembra tutt’altro che certa.

Ecco quale potrebbe essere il design di una nuova Fiat Cronos che probabilmente non si farà

Infatti Fiat pare intenzionata a dotarsi di una gamma di modelli globale e dunque uguale in tutti i continenti e quindi è possibile che un’auto di questo tipo possa uscire definitivamente di scena nonostante la popolarità di cui gode ancora oggi in mercati importanti come Brasile e Argentina. Basti pensare che in Argentina dove viene prodotta è stata per molti anni l’auto più venduta in assoluto. Solo nel 2024 ha lasciato lo scettro di vettura più venduta alla Peugeot 208. Anche in Brasile ha sempre registrato risultati abbastanza buoni.

Al momento di questa auto sappiamo che nel 2025 subirà un nuovo restyling e dunque questo significa che ancora per qualche anno rimarrà nella gamma di Fiat in Sud America in attesa di essere sostituita dalla nuove auto della famiglia Panda che arriveranno anche in Sud America anche se con nomi diversi. Ci riferiamo naturalmente alla nuova Fiat Multipla e alla nuova Fiat Panda Fastback senza dimenticare l’arrivo anche di un nuovo pickup che prenderà il posto della popolarissima Fiat Strada, ma questo comunque non prima del 2027. Vedremo dunque che novità ci saranno nel corso dei prossimi mesi a proposito di questa auto.