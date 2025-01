Fiat festeggia il nuovo anno in UK con l’offerta E-Grant su Fiat 600e e Abarth 500e

Fiat festeggia il nuovo anno in grande stile nel Regno Unito, rinnovando il suo incentivo E-Grant, leader del settore. Disponibile sulla Fiat 600e pensata per le famiglie e sulla sportiva Abarth 500e, il sussidio sarà ora incluso nei prezzi e applicato a tutti i clienti, sia al dettaglio che alle flotte.

Fiat estende il suo incentivo E-Grant EV a tutti i clienti dei modelli 600e e Abarth 500e

Con l’applicazione automatica del FIAT E-Grant, il prezzo della Fiat 600e si riduce fino a £ 4.020 e quello dell’Abarth 500e fino a £ 4.220. Di conseguenza, entrambi i modelli sono disponibili a partire da sole £ 29.975, con il nuovo prezzo in vigore dal 1 ° gennaio 2025.

Giuseppe Cava, direttore marketing, FIAT e Abarth UK, ha commentato: “Siamo lieti di iniziare il nuovo anno evolvendo il FIAT E-Grant. Un anno e mezzo dopo essere diventati i primi a lanciare questo tipo di incentivo per auto elettriche, siamo orgogliosi di poter integrare i risparmi nei nostri prezzi su strada e quindi estendere i risparmi a un numero ancora maggiore di clienti.

“La nostra ricerca ha già rivelato che molti consumatori sono scoraggiati dall’elevato costo percepito per l’acquisto di un veicolo elettrico, quindi integrando il risparmio E-Grant per Fiat 600e e Abarth 500e stiamo contribuendo a rendere il passaggio più conveniente che mai per tutti gli acquirenti. “Siamo orgogliosi che sia la Fiat 600e che l’Abarth 500e siano modelli pluripremiati e integrando l’E-Grant speriamo di dare a più conducenti nel Regno Unito un motivo ancora maggiore per prenderli in considerazione”.

La Fiat 600e è dotata di eccellenti capacità elettriche con una potenza di 115 kW (154 CV) e 260 Nm di coppia, che consentono un’accelerazione da 0 a 10 km orari in 9,0 secondi. È possibile selezionare tre modalità di guida, eco, normale e sport, per adattarsi allo stile di guida preferito di ogni individuo.

La batteria agli ioni di litio con capacità di 54 kWh garantisce alla Fiat 600e un’autonomia di oltre 400 km nel ciclo combinato WLTP e fino a 600 km nel ciclo urbano, rendendola il veicolo ideale sia per l’uso quotidiano in città sia per le gite del fine settimana.

La sportiva Abarth 500e è dotata di una batteria da 42 kWh abbinata a un potente motore elettrico, che produce 113,7 kW (152 CV) e 235 Nm di coppia, combinando le prestazioni con l’innovazione della mobilità elettrica. Può raggiungere 0- 100 km orari in soli sette secondi, oltre a un’autonomia di guida in città fino a 224 miglia. Nel giugno 2023, Fiat è diventata la prima casa automobilistica a lanciare il proprio sussidio per le auto elettriche, un anno dopo che il Governo inglese aveva rimosso tutti gli incentivi finanziari ufficiali per incoraggiare i clienti al dettaglio ad adottare l’elettrico.