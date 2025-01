Jeep Avenger in promozione con 7.500 euro di sconto per tutto gennaio

Jeep Avenger è stata una delle novità più di successo del 2024. La nuova entry level della gamma di Jeep infatti è stata il SUV più venduto nel nostro paese e la terza vettura con più immatricolazioni in assoluto in Italia. Per continuare sulla scia di quanto di buono fatto nel 2024 Jeep ha deciso di iniziare con il botto il suo 2025 proponendo il suo veicolo con una promozione davvero interessante.

Taglio di 7.500 euro al prezzo della Jeep Avenger elettrica per tutto il mese di gennaio

Gli sconti riguardano tutta la gamma di Jeep Avenger ma l’offerta più interessante è sicuramente quella delicata alla versione completamente elettrica del SUV compatto. L’Avenger in versione Longitude con motorizzazione elettrica è proposta in offerta speciale a 31.900 euro, esclusi eventuali costi finanziari, rispetto al prezzo di listino standard di 39.400 euro, con un risparmio di ben 7.500 euro. La promozione include anche l’Easy Wallbox in regalo, un dispositivo utile per la ricarica domestica del veicolo.

Per chi sceglie di acquistare tramite finanziamento, l’offerta prevede un anticipo iniziale di 8.605,85 euro, seguito da 36 rate mensili da 149 euro e un pagamento finale di 20.881,85 euro. In totale, l’importo complessivo pagato per l’acquisto dell’Avenger, incluso il primo versamento e gli interessi, si aggira intorno ai 34.800 euro, grazie a un tasso di interesse competitivo con TAN fisso del 2,99% e TAEG del 4,41%. Questo si traduce in un risparmio complessivo di circa 4.600 euro rispetto al prezzo di listino, un’opportunità davvero interessante.

Ma le offerte non riguardano solo la versione elettrica. Anche Jeep Avenger ibrida è stata messa in promozione per tutto il mese di gennaio da Jeep in Italia. L’allestimento Longitude, che ha un prezzo di listino fissato a 26.450 euro, è attualmente disponibile in promozione a 25.450 euro, con un risparmio di 1.000 euro rispetto al costo standard. Per accedere a questa offerta è necessario versare un anticipo di 6.640 euro, seguito da 35 rate mensili da 149 euro ciascuna, più una rata finale pari a 17.726 euro.

Considerando l’intero importo comprensivo di interessi e spese, la cifra totale da corrispondere arriva a 29.500 euro. Rispetto alla proposta precedente, questa offerta risulta meno vantaggiosa in termini di risparmio complessivo, anche se rimane comunque un’opzione interessante per chi desidera acquistare il veicolo con un investimento iniziale contenuto. Infine sconto di 2.500 euro anche per la versione benzina che invece di 24.500 euro per tutto il mese viene proposta a 22.000 euro. Mille euro di sconto anche per la versione ibrida plug-in 4xe venduta a 30.950 euro.