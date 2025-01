Dodge Charger Daytona: il primo lotto finalmente disponibile nei concessionari

Dopo mesi di anticipazione, il primo lotto delle nuovissime Dodge Charger Daytona completamente elettriche del 2024 è finalmente arrivato nei concessionari di tutti gli Stati Uniti. La Charger Daytona, che rappresenta uno dei modelli più controversi e innovativi di Dodge fino ad oggi, ha suscitato un’enorme attenzione nella comunità automobilistica sin dal momento in cui sono trapelate le prime impressioni di guida, rilasciate dai media solo poche settimane fa.

Nel corso del weekend, numerosi concessionari hanno condiviso sui social media foto dell’arrivo di queste e-muscle car, dimostrando la loro eccitazione per il lancio. Alcuni di loro non hanno esitato a postare immagini dei veicoli appena arrivati, ancora con la sporcizia stradale visibile, come se fossero appena scesi dal camioncino. Data la recente scarsità di novità per la casa automobilistica, con la Dodge Durango e la Hornet come uniche vere novità negli ultimi dodici mesi, l’arrivo della Dodge Charger Daytona rappresenta un’importante evoluzione per il marchio e un momento significativo per i fan delle muscle car.

Sebbene le opinioni sulla muscle car elettrica varino, la nuova Dodge Charger Daytona segna un momento significativo per il marchio, in quanto è la prima Dodge Charger completamente nuova a raggiungere il pubblico in 20 anni. Sebbene alcuni appassionati non siano fan della nuova muscle car elettrica, questa è la loro prima opportunità di visitare un concessionario Dodge locale e vedere di persona la nuova Charger, prima che i modelli Sixpack biturbo a combustione interna arrivino quest’estate.