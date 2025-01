Peugeot presenta al Salone di Bruxelles 2025 la sua gamma completamente elettrica

Dopo un anno “senza”, il Motor Show di Bruxelles torna all’Expo di Bruxelles dal 10 al 19 gennaio per la sua 101a edizione. Peugeot è contenta di essere presente con tutta la sua gamma elettrica, la più ampia tra tutte le case automobilistiche generaliste europee, e con ben due novità belghe: la nuova E-408 e la E-3008 Long Range, che offre la migliore autonomia di qualsiasi SUV.

Al Salone di Bruxelles Peugeot presente con la sua ampia gamma elettrificata

“Oggi Peugeot è un marchio elettrico; noi siamo pronti.La nostra strategia elettrica è un impegno fondamentale della casa francese per contribuire a preservare il nostro pianeta per le generazioni future. Non lo facciamo solo perché lo impongono le normative. È un impegno profondo, sia etico che sociale, nel quale personalmente mi sento molto identificato”, ha dichiarato Linda Jackson, CEO di Peugeot.

“Al salone, Peugeot presenta una gamma adattata alle esigenze dei clienti. Una gamma elettrica, ovviamente, ma anche una gamma multienergia che ci permette di offrire ai nostri clienti il ​​miglior supporto possibile in questa transizione all’elettricità. Durante la fiera, presso lo stand del Palais 5, i nostri clienti potranno scoprire le nostre novità e le nostre “condizioni estremamente vantaggiose”, proposte anche sulla rete Peugeot durante le nostre giornate porte aperte dal 6 al 31 gennaio, domenica incluso”, ha dichiarato Asterio Perez, direttore responsabile di Peugeot Belux.

La gamma di Peugeot si distingue per tre valori fondamentali: fascino, emozione ed eccellenza, che si riflettono in ogni modello per offrire un’esperienza di guida unica e soddisfacente. I veicoli del leone si caratterizzano per il loro design dinamico, elegante e audace, suscitando emozioni attraverso il piacere di guida e le prestazioni, con un forte focus sulla qualità e l’affidabilità. Al Salone dell’Auto di Bruxelles, Peugeot presenta una serie di modelli elettrificati, come la E-208, la E-2008, la E-308 SW e la E-3008, che rappresentano l’innovazione del marchio nel segmento dei SUV e delle auto elettriche. La nuova E-3008 offre la migliore autonomia del suo segmento, arrivando fino a 700 km con una sola carica, mentre la E-5008 combina spazio, comfort e modularità.

Tra le novità, la E-408, dal design fastback dinamico, e il furgone elettrico E-Partner, che offre un’autonomia fino a 330 km. Inoltre, la casa del leone integra i servizi connessi, inclusi ChatGPT per un’interazione ottimale con il veicolo. Per facilitare la transizione verso l’elettrico, ogni modello elettrico è disponibile anche in versione ibrida o ibrida plug-in. Infine, Peugeot offre garanzie esclusive come il programma “Allure Care“, che include una copertura fino a 8 anni/160.000 km, garantendo massima tranquillità ai clienti.

La gamma Peugeot beneficia delle ultime innovazioni a bordo, come: Il trip planner che permette ai clienti di pianificare il proprio viaggio, individuare i punti di ricarica e la loro disponibilità. ChatGPT, che migliora ulteriormente l’esperienza del cliente su tutta la gamma di autovetture. Il modello più noto di intelligenza artificiale generativa si integra nel i-Cockpit e diventa, attraverso l’assistente vocale “OK Peugeot”, un vero partner capace di rispondere a innumerevoli domande e richieste su qualsiasi argomento.

L’intelligenza artificiale generativa non solo può fornire risposte a domande specifiche, come ad esempio quali monumenti visitare in una città, presentarteli e portarti lì in coordinamento con il sistema di navigazione, ma può anche vivacizzare il tuo viaggio interagendo con gli occupanti, dando libero sfogo alla tua creatività. Più di 25.000 utenti hanno già approfittato di questa tecnologia dal suo lancio in Europa lo scorso luglio.