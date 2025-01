Fiat nel 2024 riconferma la sua posizione di marchio leader delle vendite in Italia

Alla fine del 2024, Fiat ha consolidato il suo primato come primo marchio per volumi di vendita sia nel mercato delle vetture che in quello dei veicoli commerciali in Italia. Secondo i dati elaborati da Dataforce, il marchio ha registrato un totale di 188.817 immatricolazioni, con una quota di mercato complessiva del 10,7%.

Fiat Panda si conferma l’auto più venduta in Italia

Nel solo settore delle vetture, FIAT ha totalizzato 142.150 immatricolazioni, pari al 9,1% del mercato, sebbene abbia subito una lieve flessione nel secondo semestre a causa della temporanea interruzione della produzione di modelli di successo come la 500 ibrida di terza generazione, la 500X e la Tipo. Tuttavia, questi modelli, che avevano un impatto significativo sulle vendite, saranno sostituiti da una nuova gamma di vetture più moderne, tecnologiche e disponibili in versioni ibride ed elettriche al 100%, un passo che segnerà una parte importante della trasformazione del marchio e della sua transizione verso un futuro ecologico.

Fiat ha recentemente presentato un piano strategico ben definito, annunciato il 11 luglio, che mira a consolidare la sua leadership nel mercato italiano e a espandere ulteriormente la sua posizione anche in altri mercati internazionali. Questo piano include il rinnovamento completo della gamma di prodotti del marchio nei prossimi anni. La nuova offerta sarà composta da modelli disponibili in versioni ibride o completamente elettriche e prevede il lancio di un nuovo modello ogni anno per i prossimi tre anni. Il primo di questi sarà la Grande Panda, che sarà disponibile sia in versione ibrida che completamente elettrica, seguita, entro la fine del 2025, dalla nuova versione ibrida della leggendaria Fiat 500, prodotta nello storico stabilimento di Mirafiori.

FIAT ha confermato ancora una volta la sua posizione dominante nel mercato italiano, con la Fiat Panda che si conferma come la vettura più venduta nel paese. Nel corso dell’anno, la Panda ha raggiunto oltre 102.000 immatricolazioni, distaccando nettamente la seconda vettura più venduta. La Panda, ora evoluta nella versione “Pandina”, ha ricevuto importanti aggiornamenti in termini di sicurezza e tecnologia, pur mantenendo inalterate le sue qualità fondamentali come la versatilità e l’accessibilità. Prodotta nello stabilimento di Pomigliano d’Arco, questa iconica city-car offre una motorizzazione ibrida efficiente, compatta e al contempo conveniente, continuando a essere la scelta preferita da molti italiani.

Un contributo significativo arriva anche dalla Fiat 600, disponibile sia in versione ibrida che completamente elettrica, con ben 6.858 immatricolazioni, e dalla 500e, che ha registrato oltre 2.300 immatricolazioni. Nel settore dei veicoli commerciali, Fiat Professional ha ottenuto i migliori risultati in Italia nel corso dei 12 mesi, conquistando una quota di mercato del 23,6%, pari a 46.667 immatricolazioni.

Questo successo è stato trainato dal Ducato, che ha raggiunto 19.647 immatricolazioni, prodotto nello stabilimento di Atessa, anche nella versione 100% elettrica, e dalle eccellenti performance del Doblò e dello Scudo, che sono rispettivamente al primo e secondo posto nei loro segmenti. FIAT Professional ha consolidato anche la sua leadership nel mercato dei veicoli commerciali completamente elettrici, con una quota di mercato del 16,6%, grazie alla sua gamma di modelli elettrici recentemente rinnovata, in grado di soddisfare tutte le necessità dei clienti professionali.