Fiat si conferma leader di mercato in Brasile nel 2024: Strada il modello più venduto nel paese

Negli ultimi anni Fiat e Strada hanno consolidato la loro leadership nelle vendite in Brasile, e nel 2024 non è stata diversa, raggiungendo il primo posto nel mercato nazionale per il quarto anno consecutivo. Nell’ultimo anno, il marchio ha raggiunto una quota di mercato del 20,9% e 521.289 unità immatricolate, il che rappresenta un aumento di 45 mila unità rispetto all’anno precedente, con un vantaggio di oltre 118 mila vetture rispetto al secondo posto.

Leader indiscusso nel mercato brasiliano, Strada ha chiuso l’anno con 144.690 unità vendute e una quota del 5,8%, in crescita di 0,3 pp rispetto al 2023. Tra i 10 veicoli più venduti nel Paese nel 2024, Argo ha guadagnato tre posizioni e ha chiuso il periodo al quinto posto, con 91.144 unità e una quota di mercato del 3,7%. Mobi, infine, occupa il nono posto, con 67.390 veicoli venduti e il 2,7% del mercato.

Riferimento in diversi segmenti di mercato, Fiat è leader tra i pick-up con la forza di Strada, Toro e Titano – lanciati all’inizio dell’anno, responsabili di 204.778 veicoli venduti e di una quota del 43,1% nel segmento. Il successo di Argo e Mobi si riflette al primo posto anche tra tutte le berline, con 158.576 unità e una quota in questo segmento del 23,2%.

Infine, il marchio è leader anche tra i veicoli commerciali, con 26.223 immatricolazioni e una quota del 36,7% nell’arco dell’anno, garantendo il mantenimento della leadership nel segmento dal 2010. Con il primo posto di Fiorino tra i B-Van, il modello si consolida per l’11° anno consecutivo in primato tra i Vans in generale e lo Scudo, lanciato nel 2022, prima tra i D-Van, chiudendo per il secondo anno consecutivo come furgone più venduto in questa categoria.

Ma non sono state solo le vendite a guidare Fiat nel 2024. Il marchio ha anche avviato una rivoluzione nel mercato con il lancio dei nuovi modelli ibridi Pulse e Fastback, equipaggiati con il motore T200 Hybrid. Combinando prestazioni, efficienza e rapporto costi-benefici, i SUV Fiat sintetizzano la capacità storica del marchio di offrire prodotti sostenibili e accessibili, questa volta democratizzando l’ibridazione in Brasile.

L’ultimo mese del 2024 riflette la leadership di Fiat durante tutto l’anno. Al primo posto si è assicurata Fiat, con una quota di mercato del 20,5% e oltre 50.160 unità immatricolate. Tra i modelli, la Strada ha guidato il mercato con 16.235 unità e una quota del 6,6%, mentre l’Argo ha raggiunto l’ottavo posto con 7.057 unità e una quota del 2,9%.

Tra i pick-up, Fiat è un punto di riferimento e ha chiuso il mese con 22.218 unità e una quota del segmento del 46,1%, al primo posto. Molto bene anche Toro, leader tra i C-pickup con 4.508 unità immatricolate e il 44,0% del segmento. Mantenendo la propria storia di leadership, Fiorino ha chiuso il mese di dicembre al primo posto con 1.024 veicoli e il 46,4% del segmento B-Van, così come Scudo, primo posto tra i D-Van con 452 unità e il 46,6% di quota.