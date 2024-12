Fiat Toro, Mobi, Fiorino e Titano: ecco cosa accadrà nel 2025

Fiat in Brasile nel 2025 si prepara a presentare ai suoi fan numerose novità. Queste riguarderanno auto del calibro di Toro, Argo, Mobi, Fiorino e Titano. Innanzi tutto segnaliamo che i motori 1.0 Firefly di Argo e Cronos verranno aggiornati per conformarsi al PL8, quindi le attuali versioni dovranno ricevere il suffisso ECO. Anche il motore 1.3 Firefly di Argo, Cronos, Strada e Pulse subirà modifiche per i nuovi regimi di emissioni. Tuttavia, non ci sarà alcun aumento di potenza e coppia.

Ecco le novità previste in Brasile per Fiat Toro, Argo, Pulse, Fastback, Fiorino, Mobi, Cronos e Titano

Fiat Cronos, che non è praticamente cambiata dal suo lancio nel 2018, subirà il suo primo cambiamento visivo più profondo, con il debutto previsto per la seconda metà dell’anno.

Dotata in passato del motore 1.0 Firefly, la Fiat Mobi 2025 sarà una delle novità del marchio previste per il 2025. La compatta tornerà a utilizzare il motore 1.0 Firefly, poiché il 1.0 Fire EVO uscirà di produzione. Come già avvenuto per Cronos e Argo, le versioni Like e Trekking della Mobi potrebbero adottare il suffisso ECO. Tra le migliorie, il modello sarà equipaggiato con sterzo elettrico. Anche il Fiorino subirà un cambiamento meccanico, abbandonando sia il 1.4 Fire EVO sia il 1.3 Firefly. Questo furgone avrà lo sterzo elettrico al posto di quello idraulico e utilizzerà il volante della gamma Strada.

I SUV del marchio, già dotati del sistema T200 Hybrid conforme agli standard PL8, riceveranno aggiornamenti ai motori Turbo 200 e Turbo 270, utilizzati su Pulse e Fastback, per adattarsi ai nuovi requisiti di emissioni. Inoltre, per la seconda metà del 2025, i due SUV presenteranno lievi aggiornamenti estetici nella linea 2026, tra cui paraurti ridisegnati. Tutti i modelli citati beneficeranno dei nuovi motori e delle migliorie nelle versioni 2025/2025.

Fiat Toro inizierà l’anno con il nuovo motore 2.2 Turbodiesel che sostituirà il 2.0 TD. Per ora il nuovo motore diesel è confermato solo per la versione Ranch, ma non è ancora stato escluso per la Volcano. Il pick-up vedrà anche il ritorno della versione Ultra, che ora monterà il motore Turbo 270 Flex e cambio AT6. Per la linea 2026, la Fiat Toro subirà il suo secondo cambiamento visivo, con le modifiche stilistiche concentrate sul frontale, anche gli interni avranno aggiornamenti.

Infine segnaliamo che Fiat Titano sarà ora prodotta in Argentina, anziché in Uruguay. Con il cambio di nazionalità, il pick-up medio riceverà il nuovo motore 2.2 Turbodiesel da 200 CV e 45,9 kgfm di coppia. Anche la trasmissione verrà aggiornata, l’automatico a sei rapporti sarà sostituito da uno ZF a otto rapporti. Il pick-up avrà anche rinforzi di sicurezza con elementi tecnologici ADAS.