Opel e Peugeot: ecco come sono andate le vendite in Italia nel 2024

Opel ha chiuso il 2024 con risultati positivi in Italia, mantenendo una quota di mercato del 2,8% e registrando una crescita nelle immatricolazioni a privati, passate dal 2,5% del 2023 al 2,9%. Il modello più venduto del marchio è stata la Opel Corsa, che ha visto un incremento sia nella quota di segmento che nei volumi di vendita, con un aumento di quasi 3000 unità rispetto all’anno precedente. Nel 2024, Opel ha celebrato i suoi 125 anni di produzione automobilistica, introducendo almeno una motorizzazione elettrica per ogni modello in gamma. Per il 2025, sono previsti il lancio di tre nuovi SUV, tra cui Opel Frontera e Grandland, e un Mokka rinnovato, con avanzamenti tecnologici significativi.

Il 2024 è stato un anno positivo per Peugeot in Italia, con una quota di mercato che ha superato il 5%, in crescita rispetto all’anno precedente. Il marchio ha registrato un significativo incremento nel mercato privati, passando dal 3,4 per cento del 2023 al 4,4 per cento del 2024, segno di un crescente apprezzamento da parte dei clienti italiani.

Il segmento delle vetture elettriche ha visto una crescita ancora più marcata, passando dal 4,6% al 5,2%, grazie anche al successo dei modelli elettrici come la Peugeot E-208, che è diventata la berlina elettrica più venduta nel segmento B, e la Peugeot E-2008, che ha raggiunto il terzo posto nel segmento dei B-SUV elettrici. Anche la Peugeot E-3008, il SUV fastback del segmento C, ha ottenuto ottimi risultati, posizionandosi al secondo posto tra i costruttori generalisti.

Per il 2025, la casa del leone prevede di rafforzare ulteriormente la sua offerta con l’introduzione delle versioni Long Range di E-3008 ed E-5008, con autonomie rispettivamente di 700 e 668 km, e delle versioni dual motor a quattro ruote motrici elettriche, rispondendo alle crescenti esigenze di autonomia e prestazioni. Dunque per Opel e Peugeot buone notizie dall’Italia con un 2024 sicuramente positivo.