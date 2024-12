Fiat 600 MY25: ecco le novità in arrivo e i prezzi

Dal debutto di Fiat 600 sono passati 18 mesi e la vettura piano piano inizia ad ingranare sul mercato dopo un inizio lento dovuto anche al fatto che si era partiti con la sola versione elettrica. Adesso è in arrivo però la Fiat 600 MY25 e tanti si domandano quali saranno le novità rispetto alla versione attuale.

In Francia anticipano le novità che ci saranno con la Fiat 600 MY25

Un possibile stimolo alle vendite potrebbe derivare dall’aggiornamento della Fiat 600, che sta per arrivare nella versione MY25 (model year 2025). Quello che accadrà con questo aggiornamento è stato anticipato nelle ultime ore dai giornalisti di L’Argus, una fonte sempre molto affidabile nel settore automobilistico. Secondo quanto riportato, la nuova versione della Fiat 600 sarebbe già disponibile presso i concessionari in Francia, con i prezzi che rimangono invariati rispetto al modello precedente.

In particolare, il prezzo della versione ibrida di base sarebbe di 24.900 euro, mentre per quella elettrica si arriverebbe a 35.900 euro. In Italia, tuttavia, si dovrà considerare un piccolo sovrapprezzo di circa 50 euro per entrambe le versioni. L’Argus evidenzia anche che, con l’aggiornamento MY25, la Fiat 600 subirà alcune riduzioni nelle dotazioni. In particolare, il modello (RED) non sarà più equipaggiato con la pompa di calore, i fendinebbia e gli indicatori di direzione anteriori a LED, che verranno sostituiti con versioni a tecnologia alogena.

Si tratta di modifiche significative, in particolare per quanto riguarda la perdita della pompa di calore, una tecnologia che ormai è considerata quasi essenziale per le auto elettriche, contribuendo a una gestione ottimale della temperatura in modo efficiente. I pacchetti opzionali Style e Comfort, che vengono proposti a un prezzo di 1.500 euro ciascuno, sono stati aggiornati per la versione 600 hybrid, ma subiscono alcune modifiche rispetto alle versioni precedenti.

Nel pacchetto Style, ad esempio, non sono più presenti i rivestimenti speciali con imbottiture aggiuntive sugli schienali dei sedili anteriori e sui poggiatesta centrali posteriori, elementi che rendevano l’esperienza di guida e di viaggio più confortevole. Nel pacchetto Comfort, invece, vengono a mancare alcune caratteristiche pratiche come gli specchietti retrovisori che si richiudono automaticamente in modalità elettronica, oltre al sistema di monitoraggio degli angoli ciechi, che permetteva di migliorare la sicurezza alla guida. Un’altra modifica riguarda la mancanza del pianale del bagagliaio modulare, una funzionalità che permetteva di organizzare meglio lo spazio.

Tuttavia, per compensare queste perdite nella Fiat 600 MY25 vengono introdotti alcuni nuovi elementi, tra cui il sistema di navigazione aggiornato, un caricatore wireless per smartphone, e il freno a mano elettrico, che rende il veicolo ancora più moderno e tecnologico. È importante sottolineare che, al momento, queste informazioni provengono da indiscrezioni riguardanti il mercato francese, ma si prevede che l’aggiornamento arrivi a breve anche nel mercato italiano, con gli stessi cambiamenti.