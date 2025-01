Fiat Grande Panda: ecco dove avrà il motore Firefly al posto del PureTech

Secondo indiscrezioni del sito ItalPassion.fr Fiat Grande Panda non utilizzerà ovunque il motore PureTech. Infatti in Sud America ed in particolare in Brasile questa auto dovrebbe utilizzare il motore Firefly di Fiat. Non si tratterebbe in effetti di una sorpresa visto che era stato già anticipato che questa auto sarà venduta in tutto il mondo essendo una vettura globale ma con alcune piccole differenze a seconda dei mercati.

In Brasile motore Firefly al posto del PureTech per Fiat Grande Panda

Tra l’altro si dice anche che Fiat Grande Panda in Brasile avrà un nome diverso. Si vocifera si possa chiamare nuova Fiat Argo o nuova Fiat Uno. Tra l’altro come si evince da alcune immagini pubblicate dalla stampa brasiliana poco prima di Natale, i primi prototipi del modello sono arrivati in Brasile. Ricordiamo che in Sud America l’auto sarà prodotta presso lo stabilimento Stellantis di Betim dove vengono prodotte le altre auto di Fiat.

Nello specificio si ipotizza che si tratti del motore 1.0 FireFly MHEV, un mild hybrid già utilizzato nell’attuale generazione della Fiat Panda, conosciuta anche come “Pandina”, e precedentemente installato su modelli come la Fiat 500 Hybrid e la precedente versione della Lancia Ypsilon.

Tornando all’Europa si attende con trepidazione di sapere quando si apriranno gli ordini per Fiat Grande Panda in Italia. Qualcuno ipotizza che già durante questo mese di gennaio ci potrebbero essere novità importanti. Altri invece pensano che si dovrà aspettare ancora qualche mese prima del lancio ufficiale del modello nel nostro paese. Nel frattempo la produzione del modello a Kragujevac in Serbia continua ad aumentare di giorno in giorno, mentre in strada non si fermano gli avvistamenti dei prototipi come quelli che vi abbiamo mostrato nei giorni scorsi che ci hanno fatto ammirare la vettura in colori diversi come rosso passione, azzurro acqua, nero cinema e bianco gelato.