Motore PureTech 1.2: uomo sostiene di aver percorso 1 milione di km con la sua Citroen C1

Il motore 1.2 PureTech, identificato internamente con la sigla EB2 e sviluppato dal gruppo Stellantis è spesso al centro delle discussioni per i problemi di affidabilità riscontrati nelle sue prime due generazioni, tanto da essere oggetto di un’azione legale collettiva attualmente in corso contro il costruttore. Tuttavia, nei Paesi Bassi, si registra un caso che rappresenta un’eccezione significativa rispetto a questa reputazione. Un proprietario di una Citroën C1 equipaggiata con il motore 1.2 PureTech ha raggiunto l’impressionante traguardo di oltre un milione di chilometri percorsi, dimostrando che, in alcune condizioni, il motore può garantire una longevità sorprendente.

In Olanda una Citroen C1 con motore PureTech 1.2 ha percorso oltre 1 milione di Km

Wiel Willems, un uomo di 89 anni con una passione radicata per Citroën, ha trascorso gran parte della sua vita circondato dai modelli del marchio francese. La sua avventura con Citroën è iniziata nel lontano 1953, quando acquistò la sua prima automobile, una leggendaria 2CV. Sebbene nel corso degli anni abbia avuto modo di sperimentare anche altre marche, Willems ha sempre mantenuto almeno una Citroën nel suo garage. Residente nel tranquillo villaggio di Mill, ha posseduto ben 45 modelli della casa automobilistica nel corso di 68 anni!

Il 5 gennaio 2015, Willems decise di aggiungere una nuova Citroën alla sua collezione: una C1 grigia di seconda generazione, nella variante Airscape dotata di un tetto apribile in tela. Contrariamente alla scelta più comune del motore Toyota 1.0 da 68 CV, presente anche sulle gemelle Toyota Aygo e Peugeot 108, Willems optò per il motore tre cilindri francese aspirato, capace di erogare 82 CV. L’acquisto della vettura, che gli è costata 13.000 euro, rappresenta un’altra dimostrazione della sua fedeltà al marchio Citroën e alla sua lunga tradizione automobilistica.

Questo signore coltiva una passione davvero unica: viaggiare instancabilmente per tutta Europa per visitare ogni punto vendita e sito di produzione legato al suo marchio automobilistico preferito. Ogni anno percorre oltre 100.000 chilometri con questo scopo. Wiel Willems, noto per la sua dedizione al brand Citroën, è diventato spesso protagonista di articoli sulla stampa olandese grazie all’incredibile chilometraggio accumulato con la sua C1.

Nell’ottobre del 2024, Willems ha raggiunto un traguardo straordinario: la soglia del milione di chilometri percorsi con la sua C1. Tuttavia, il contachilometri del veicolo, che non supera le sei cifre, è tornato a segnare zero. Nonostante possieda anche una Citroën C6, l’uomo rimane fedele alla sua instancabile C1.

Willems stima di aver investito circa 100.000 euro in carburante e ulteriori 50.000 euro in manutenzione negli ultimi dieci anni. “Mi considero un ambasciatore del marchio”, ha dichiarato, rivelando di aver chiesto più volte a Citroën Netherlands un supporto economico per i suoi viaggi. Tuttavia, le sue richieste sono state rifiutate. Nonostante ciò, continua imperterrito nella sua missione, dimostrando una passione senza confini per Citroën.

Nonostante la sua vettura abbia dimostrato una notevole resistenza, attualmente è equipaggiata con il suo secondo motore. Secondo alcune fonti, il motore originale è stato sostituito nel 2020, dopo aver accumulato circa 500.000 chilometri. Le ragioni precise di questa sostituzione non sono state rese note. Tuttavia, percorrere mezzo milione di chilometri rappresenta già un risultato impressionante, considerando la reputazione non sempre positiva del motore 1.2 PureTech.

Wiel Willems, con il suo spirito determinato e un pizzico di ironia, non si ferma qui: il suo obiettivo ora è raggiungere i due milioni di chilometri con la sua C1. “Mia madre è arrivata a vivere fino a 107 anni, quindi credo di avere ancora molto tempo per guidare,” ha dichiarato con entusiasmo, dimostrando una fiducia incrollabile nella sua capacità di raggiungere nuovi traguardi al volante.