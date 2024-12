Motori PureTech difettosi: in Spagna i consumatori chiedono maxi risarcimento a Stellantis

L’Associazione spagnola di clienti di Stellantis, conosciuta come Afestel, ha annunciato nelle scorse ore di aver intrapreso ufficialmente un’azione legale contro l’azienda a causa delle gravi problematiche legate ai motori PureTech. I primi procedimenti giudiziari sono già stati avviati presso il tribunale di Vigo, città che ospita la sede spagnola del gruppo automobilistico.

Secondo le accuse di Afestel, il gruppo automobilistico avrebbe immesso sul mercato veicoli con difetti significativi, causando ai proprietari spese considerevoli per le riparazioni e potenziali pericoli per la sicurezza stradale. Nel frattempo, per sabato prossimo è stata organizzata una protesta davanti allo stabilimento Stellantis di Figueruelas, come ulteriore segnale di disapprovazione nei confronti di come l’azienda ha gestito il problema.

L’associazione ha reso noto che sono già state depositate oltre 100 richieste di risarcimento, per un ammontare complessivo stimato in 1,15 milioni di euro. Il numero delle persone coinvolte continua a salire: Afestel registra attualmente più di 6.000 membri, ma ritiene che questa cifra rappresenti solo una piccola parte degli utenti potenzialmente interessati dai difetti dei motori PureTech in tutto il continente europeo.

Secondo Afestel, l’avvio del procedimento giudiziario rappresenta solo il primo passo nella loro azione contro Stellantis. L’associazione ha infatti in programma ulteriori iniziative per intensificare la pressione sull’azienda, al fine di costringerla a riconoscere le proprie responsabilità per i problemi legati ai veicoli difettosi. La prossima manifestazione è stata fissata per sabato alle ore 10:30 di fronte allo stabilimento Stellantis di Figueruelas, mentre un’altra protesta è già stata pianificata per il 21 dicembre a Madrid.

I motori PureTech, comprese le versioni da 1,2 litri, erano ampiamente utilizzati nelle auto prodotte dal Gruppo PSA (ora Stellantis). L’associazione Afestel individua nella specifica progettazione di queste unità la principale fonte di problemi. L’elemento fondamentale è la cinghia di distribuzione, che funziona a bagno d’olio. Sebbene questa soluzione avesse lo scopo di migliorare la durata e ridurre i costi operativi, in pratica ha portato a gravi guasti. Solo di recente il produttore ha esteso la garanzia, ha introdotto un nuovo olio motore e ha cambiato la cinghia per renderla più resistente ai bagni di olio e benzina. A sua volta, un produttore indipendente ha introdotto un kit di conversione da cinghia di distribuzione a catena.