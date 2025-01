Jeep richiama oltre 79.000 SUV per problemi con la telecamera di retromarcia

Stellantis negli USA ha avviato un richiamo per circa 79.365 esemplari dei modelli Jeep Wagoneer, Grand Wagoneer, Grand Cherokee e Grand Cherokee L prodotti nel 2024. Il problema riguarda il modulo della telecamera posteriore (Rearview Camera Module, RVCM), che potrebbe essere stato configurato in modo errato. Questo difetto può impedire la visualizzazione dell’immagine della retrocamera durante le manovre in retromarcia. La mancanza di un’immagine visibile potrebbe rappresentare un rischio per la sicurezza, aumentando la possibilità di incidenti o lesioni a pedoni e persone nelle vicinanze del veicolo.

Tra i modelli interessati Jeep Wagoneer 2024, Grand Wagoneer, Grand Cherokee e Grand Cherokee L

Pertanto, questi veicoli non sono conformi ai requisiti della norma federale sulla sicurezza dei veicoli a motore (FMVSS) n. 111, “Visibilità posteriore”. Per quanto riguarda i modelli Wagoneer e Grand Wagoneer (WS), il periodo sospetto è iniziato il 23 maggio 2023, quando è stato prodotto il primo veicolo sospetto, ed è terminato il 14 agosto 2024, quando è stato prodotto l’ultimo veicolo con questo problema. La popolazione sospetta è stata determinata utilizzando i registri di produzione dei veicoli.

Veicoli simili non inclusi in questo richiamo sono stati costruiti dopo il periodo di costruzione sospetto o non dispongono di RVCM. Il numero totale di veicoli interessati per i modelli Wagoneer/Grand Wagoneer è 20.550. Per i modelli Grand Cherokee a due file (WL74), il periodo sospetto è iniziato il 12 luglio 2023, quando è stato prodotto il primo veicolo, ed è terminato il 9 settembre 2024, quando è stato prodotto l’ultimo veicolo. La popolazione sospetta è stata determinata utilizzando i registri di produzione dei veicoli.

Il numero totale di veicoli Jeep Grand Cherokee interessati è 34.485. Per quanto riguarda i modelli Grand Cherokee L (WL75) a tre file, il periodo sospetto è iniziato il 22 agosto 2023, quando è stato prodotto il primo veicolo, ed è terminato il 9 settembre 2024, quando è stato prodotto l’ultimo veicolo. La popolazione sospetta è stata determinata utilizzando i registri di produzione dei veicoli. Veicoli simili non inclusi in questo richiamo sono stati costruiti dopo il periodo di costruzione o non dispongono di RVCM. Il numero totale di veicoli Grand Cherokee L interessati è 24.330.

I concessionari aggiorneranno gratuitamente il software del modulo telecamera posteriore. Le lettere di notifica al proprietario dovrebbero essere inviate per posta il 21 gennaio 2025. I proprietari possono contattare il servizio clienti FCA. Il numero FCA per questo richiamo è D5B.