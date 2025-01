Ferrari Superamerica: la scoperta V12 compie 20 anni nel 2025

Il nuovo anno ci traghetta verso il 20° anniversario della Ferrari Superamerica, nata nel 2005. Questa “rossa” si è ritagliata un posto nella storia per aver riportato lo spirito en plein air nel territorio delle berlinette a 12 cilindri. Si tratta, nello specifico, di una convertibile, nata partendo dalla 575M Maranello. Quest’ultima è stata reinterpretata da Pininfarina secondo il nuovo spirito, con un approccio originale e innovativo, grazie al tettuccio amovibile in cristallo elettrocromico.

Già da chiusa, la copertura offre un rapporto più intimo con il mondo circostante, che si sublima una volta ruotata dagli attuatori verso il cofano posteriore, dove va a riposo, per lasciare a chi sta a bordo il piacere delle dinamiche a cielo aperto. Così la Ferrari Superamerica dell’era moderna aggiunge i vantaggi delle vetture targa a quelli delle coupé sportive votate al granturismo. Bastano pochi secondi per passare da una configurazione all’altra, regalando agli ospiti una grande versatilità d’uso.

Base di partenza, per dar vita a questa versione speciale, è stata la già citata 575M Maranello, prodotta dalla casa emiliana a partire dal 2002. La lettera M presente nella sigla indica la natura di auto modificata rispetto alla precedente 550 Maranello, di cui rappresenta un’evoluzione, ancora più incisiva sul piano prestazionale, specie in virtù degli interventi eseguiti sul motore, ora di maggiore cubatura.

Foto Ferrari

Qui la spinta fa capo a un V12 da 5.75 litri di cilindrata, in grado di sviluppare la ragguardevole potenza di 515 CV a 7.250 giri al minuto, con un picco di coppia di 589 Nm a 5.250 giri al minuto. Ne derivano un’accelerazione da 0 a 100 km/h in soli 4.2 secondi, da 0 a 200 km/h in 12.25 secondi e da 0 a 1.000 metri in 21.9 secondi, col cambio F1. Poco più alti i riscontri cronometrici messi a segno con il classico cambio manuale, anch’esso a 6 marce, oggi più ricercato dai collezionisti. La velocità massima si spinge nel territorio dei 320 km/h. Ai suoi tempi, erano dati di riferimento per una vettura di questa specie.

La Ferrari Superamerica prese forma in soli 599 esemplari. Questa vettura in tiratura limitata non fa emozionare con la stessa intensità di altre “rosse”, nonostante la sua natura versatile, ma resta una scelta di ottimo livello per quanti puntano ad arricchire la raccolta personale con un oggetto raro e prezioso. Nell’anno del suo 20° compleanno, l’auto in esame può ergersi al rango di tentazione da soddisfare, a patto di avere tanto denaro in banca.

Ferrari Superamerica: scheda tecnica e foto

Motore

Motore anteriore, longitudinale, 12V 65°

anteriore, longitudinale, 12V 65° Alesaggio e corsa 89 x 77 mm

89 x 77 mm Cilindrata unitaria 479,03 cm3

479,03 cm3 Cilindrata totale 5748,36 cm3

5748,36 cm3 Rapporto di compressione 11,2 : 1

11,2 : 1 Potenza massima 397 kW (540 CV) a 7250 giri/min

397 kW (540 CV) a 7250 giri/min Potenza specifica 94 CV/l

94 CV/l Coppia massima 588 Nm (60 kgm) a 5250 giri/min

588 Nm (60 kgm) a 5250 giri/min Distribuzione bialbero, 4 valvole per cilindro

bialbero, 4 valvole per cilindro Alimentazione iniezione elettronica Bosch Motronic ME7

iniezione elettronica Bosch Motronic ME7 Accensione mono, elettronica statica Bosch Motronic ME7

mono, elettronica statica Bosch Motronic ME7 Lubrificazione carter secco

carter secco Frizione monodisco

Autotelaio

Telaio tubolare in acciaio

tubolare in acciaio Sospensioni anteriori indipendenti, quadrilateri trasversali, molle elicoidali, ammortizzatori telescopici a regolazione elettronica, barra stabilizzatrice

indipendenti, quadrilateri trasversali, molle elicoidali, ammortizzatori telescopici a regolazione elettronica, barra stabilizzatrice Sospensioni posteriori indipendenti, quadrilateri trasversali, molle elicoidali, ammortizzatori telescopici a regolazione elettronica, barra stabilizzatrice

indipendenti, quadrilateri trasversali, molle elicoidali, ammortizzatori telescopici a regolazione elettronica, barra stabilizzatrice Freni a disco

a disco Cambio 6 rapporti + RM, manuale o elettroidraulico F1

6 rapporti + RM, manuale o elettroidraulico F1 Sterzo pignone e cremagliera

pignone e cremagliera Serbatoio carburante capacità 105 l

capacità 105 l Pneumatici anteriori 255/35 ZR 19

255/35 ZR 19 Pneumatici posteriori 305/30 ZR 19

Carrozzeria

Tipo di carrozzeria spider, 2 posti

spider, 2 posti Lunghezza 4550 mm

4550 mm Larghezza 1935 mm

1935 mm Altezza 1277 mm

1277 mm Passo 2500 mm

2500 mm Carreggiata anteriore 1632 mm

1632 mm Carreggiata posteriore 1586 mm

1586 mm Peso 1790 kg in ordine di marcia

Prestazioni

Velocità massima 320 km/h

320 km/h Accelerazione 0-100 km/h 4,25 s 4,20 s cambio F1

4,25 s 4,20 s cambio F1 0-400 m 12,30 s 12,25 s cambio F1

12,30 s 12,25 s cambio F1 0-1000 m 22,00 s 21,90 s cambio F1

Consumi ed emissioni

Ciclo Urbano ECE 34,5 l/100km

34,5 l/100km Ciclo Extraurbano EUDC 14,3 l/100 km

14,3 l/100 km Consumo Combinato ECE+EUDC 21,8 l/100 km

21,8 l/100 km Emissioni CO2 Combinato 499 g/km

Fonte | Ferrari