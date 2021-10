Ferrari 550 Maranello: all’asta quella di un noto museo

Il 6 novembre andrà all’asta a Londra una splendida Ferrari 550 Maranello del 2000, simile a quella nelle foto, con soli 16 mila chilometri all’attivo. La vettura giunge dal Cayman Motor Museum, noto museo automobilistico di West Bay, nelle Isole Cayman, che ospita 80 auto e moto rare, esotiche e classiche. Ad occuparsi della vendita dell’esemplare sarà RM Sotheby’s. Le stime della vigilia ballano in un range da 165 mila a 185 mila euro, ma non è previsto un prezzo di riserva. Splendido l’abbinamento fra il rosso corsa della carrozzeria e il color crema dei pellami interni, che disegnano un abitacolo luminoso e pieno di classe, oltre che sportivo.

Il modello destinato a passare di mano è quello con telaio ZFFZR49B000120641. La consegna al suo primo proprietario avvenne il 26 gennaio 2001. Ricordiamo che la Ferrari 550 Maranello fu prodotta a partire dal 1996. Il suo arrivo sul mercato giunse in sostituzione dell’iconica Testarossa, al vertice del listino commerciale della casa di Maranello. Rispetto a quella, segnava il ritorno al motore disposto anteriormente, quindi con i buoi davanti al carro.

In essa si respiravano le note della 365 GTB/4 Daytona, alla quale pare chiaramente ispirata. Pininfarina, con la 550 Maranello, ha fatto un eccellente lavoro stilistico, ma la personalità esuberante della Testarossa non le ha permesso di sostituirla nel cuore degli appassionati. Dopo di lei, tutte le berlinette V12 del normale listino hanno seguito la stessa impostazione, fino all’attuale 812 Superfast, sua discendente contemporanea. Le prestazioni della 550 Maranello segnavano un grande progresso su quelle dell’auto che andava a sostituire, nonostante l’indole più confortevole messa sul piatto.

Ferrari 550 Maranello: meccanica di qualità

Il suo dodici cilindri da 5474 centimetri cubi eroga una potenza massima di 485 cavalli a 7000 giri al minuto. Sono dei purosangue di razza, sonori come da tradizione. La coppia raggiunge il suo picco a quota 5000 giri al minuto, con 569 Nm. Questo motore di nuova generazione è plasmato in lega leggera ed ha le bielle in titanio, come i bolidi di Formula 1.

La trazione è posteriore. Perfetta la distribuzione dei pesi garantita dallo schema transaxle, con cuore anteriore e cambio in blocco col differenziale sull’asse posteriore. Notevoli le performance, con un’accelerazione da 0 a 100 km/h in 4.4 secondi e una velocità massima di 320 km/h.

La potenza viene scaricata a terra con l’ausilio di un cambio manuale a 6 rapporti, che regala una sublime manovrabilità, molto apprezzata dagli utilizzatori di questo modello. Il telaio della Ferrari 550 Maranello è in traliccio di tubi di acciaio, con carrozzeria in alluminio. Le linee raffinate ed eleganti di questa vettura sportiva sono da galleria d’arte. Splendido anche l’allestimento degli spazi interni. Nei prossimi giorni qualcuno potrà coronare il sogno di mettere in garage un esemplare usato, ma splendidamente conservato del modello.



Fonte | RM Sotheby’s