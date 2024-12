Fiat augura a tutti un nuovo anno ricco di sogni con un video emozionante in onda stasera in tv

FIAT, la sera del 31 dicembre, durante i festeggiamenti per accogliere il nuovo anno, si appresta a celebrare l’arrivo del 2025 con un emozionante video che verrà trasmesso sulle principali emittenti televisive nazionali. Con questo speciale messaggio, la principale casa automobilistica italiana desidera augurare a tutti un anno nuovo pieno di sogni da inseguire e realizzare, animati da determinazione, passione e amore. Questi valori rappresentano da sempre l’essenza del marchio italiano e ne riflettono la visione ottimistica verso un futuro di mobilità più sostenibile e innovativa.

FIAT ripercorre i traguardi raggiunti e punta su un futuro ricco di nuovi modelli e opportunità per il Paese

Il video, della durata di 30 secondi, è accompagnato dal celebre brano “Sogna ragazzo sogna” nella versione di Roberto Vecchioni e Alfa. Attraverso un crescendo di immagini emozionanti, ripercorrendo i momenti più iconici della storia di FIAT, intrecciandoli con l’evoluzione della società italiana. È un omaggio a una leggenda che ha preso vita 125 anni fa grazie alla visione coraggiosa di pionieri dell’automobilismo, mossi dalla passione per il progresso.

Quei sogni, trasformati in realtà concreta, hanno dato origine a un marchio che è diventato un simbolo globale di eccellenza, innovazione e italianità, continuando a ispirare generazioni di automobilisti in tutto il mondo.

FIAT invita tutti a continuare a sognare in modo ancora più ambizioso, per proseguire insieme lungo il cammino iniziato oltre un secolo fa. Questo approccio è la chiave per affrontare con determinazione le difficoltà attuali del settore automobilistico e le sfide globali che ci attendono, in particolare quelle legate alla transizione verso una mobilità più sostenibile e innovativa. FIAT guarda al futuro con ottimismo, pronta a cogliere le opportunità che verranno, forte dei valori che l’hanno sempre contraddistinta.

L’azienda affronta con grande fiducia il nuovo percorso di sviluppo delineato dal recente Piano Italia, presentato pochi giorni fa presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy. Questo piano strategico mette al centro del suo sviluppo il territorio italiano, evidenziando l’importanza delle sue radici e il ruolo cruciale che l’Italia ricopre nelle strategie globali di Stellantis. Con questo approccio, FIAT punta a consolidare e rafforzare la sua posizione, investendo in innovazione, sostenibilità e in un futuro sempre più orientato verso la mobilità elettrica e intelligente.

Olivier Francois, CEO di FIAT e Chief Marketing Officer Globale di Stellantis, ha dichiarato: “Il 2024 è stato un anno difficile per il settore automotive a livello globale, ma per noi è stato anche un periodo ricco di successi, in particolare in Europa, Sud America e nelle regioni del Medio Oriente e dell’Africa, dove abbiamo mantenuto la nostra leadership nei mercati domestici. Ora siamo pronti a guardare al nuovo anno, che ci riserverà numerose novità e conferme: la 500 Ibrida torna a Mirafiori, dove produrremo anche batterie per rendere la 500e ancora più accessibile. Mirafiori sarà la casa della 500, con la produzione della nuova 500 elettrica che inizierà proprio lì nel 2030!”

“Inoltre, la produzione della leggendaria Panda continuerà a Pomigliano d’Arco fino al 2030, per poi cedere il posto alla nuova versione, la Pandina. A Atessa, invece, continuerà la produzione del nostro modello di punta, il Ducato, che ora sarà disponibile anche nella versione completamente elettrica. Dopo 125 anni di storia, siamo ancora pronti a sognare in grande e ad amare profondamente l’Italia, la nostra terra d’origine, con cui condividiamo i valori che ci hanno reso celebri in tutto il mondo.” Francois conclude dicendo: “Il 2025 inizierà con un modello di grande importanza globale, il primo di una nuova famiglia, la Grande Panda!”.