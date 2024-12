Alfa Romeo: a Cassino il piano Italia prevede la produzione di tre vetture, forse anche ibride

Oggi novità importanti a proposito di Alfa Romeo dello stabilimento Stellantis di Cassino nell’incontro al Mimit tra i vertici dell’azienda e i rappresentanti del governo con in testa il Ministro delle imprese e del made in Italy Adolfo Urso. Per Stellantis presente Jean Philippe Imparato che stabilimento per stabilimento ha chiarito quelli che sono i piani di Stellantis per i prossimi anni.

Ecco cosa prevede il piano Italia di Stellantis per Alfa Romeo a Cassino

Per quanto riguarda Alfa Romeo ovviamente al centro di tutto lo stabilimento di Cassino. E’ stato confermato che a partire dal 2025, sarà introdotta la nuova piattaforma Stla Large, che rappresenta un importante passo avanti nello sviluppo tecnologico del gruppo automobilistico. Su questa piattaforma, in anteprima mondiale, verranno sviluppate anche le nuove architetture elettroniche Stla-Brain e Stla-Smart Cockpit. Sulla base di queste innovazioni, verranno prodotti tre nuovi modelli: la nuova Alfa Romeo Stelvio, che entrerà in produzione nel 2025, seguita nel 2026 dalla nuova versione di Alfa Romeo Giulia.

Successivamente, è previsto l’arrivo di una nuova vettura di alta gamma, ancora non specificata nei dettagli. Si dovrebbe trattare di un nuovo SUV di grandi dimensioni che riporterà il brand del Biscione nel segmento E del mercato auto dopo molti anni. Inoltre, sono in fase di valutazione anche le versioni ibride per i modelli Stelvio e Giulia, che si aggiungerebbero a quelle elettriche già previste, ampliando così le opzioni per i clienti e confermando l’impegno di Alfa Romeo nell’elettrificazione dei suoi veicoli. Questa strategia, che integra innovazione tecnologica e attenzione alla sostenibilità, dimostra il continuo sviluppo del marchio e il suo obiettivo di rimanere competitivo nel mercato automobilistico globale.

Dunque ottime notizie per Alfa Romeo e Cassino dal nuovo piano Italia annunciato da Stellantis poco fa al Mimit per quanto riguarda i prossimi anni con l’arrivo di tre nuovi modelli che dovrebbero garantire piena occupazione nella fabbrica sita a Piedimonte San Germano.