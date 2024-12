L’erede di Alfa Romeo Giulietta si farà: presto potrebbe arrivare la conferma ufficiale

Alfa Romeo Giulietta avrà un erede. La notizia non è ancora ufficiale ma ogni giorno che passa sembra sempre più probabile che ciò si verificherà realmente. Al momento non si sa molto di questa auto ma una cosa pare abbastanza certa in considerazione di quanto anticipato dall’ex CEO del Biscione Jean Phlippe Imparato. Ci riferiamo al fatto che questa auto non si chiamerà Alfa Romeo Giulietta ma avrà un nome totalmente diverso. Questo a causa del fatto che si tratterà di una vettura completamente diversa dal mitico modello uscito di scena a fine 2020.

Erede di Alfa Romeo Giulietta: ancora senza nome ma promette di fare scintille

L’erede di Alfa Romeo Giulietta sarà dunque una delle nuove auto che la casa automobilistica milanese lancerà sul mercato entro il 2030. Al momento non sappiamo dove sarà prodotta. Qualcuno ipotizza l’Italia altri non escludono altri paesi europei. A nostro avviso sembra più probabile la prima ipotesi con Melfi o Pomigliano in pole position a seconda della piattaforma scelta. Infatti vi sono dubbi anche sull’architettura. Se fino a qualche tempo fa sembrava certo che l’auto si potesse realizzare su piattaforma STLA Medium qualcuno invece ritiene che questa auto possa addirittura nascere su piattaforma STLA Small. Se la prima ipotesi aprirebbe all’opzione Melfi, la seconda spalancherebbe le porte allo stabilimento di Pomigliano.

L’erede di Alfa Romeo Giulietta, che qui vi mostriamo in un celebre render di Mirko del Prete e in un altro del sito Autocar, non dovrebbe essere solo elettrica potendoci essere alcune chance anche per la presenza di una versione termica molto probabilmente ibrida. Il suo arrivo colmerebbe una lacuna nella gamma del Biscione che si è venuta a creare dopo l’addio del vecchio modello dato che attualmente nella gamma delle vetture compatte del Biscione non vi sono berline. La prima e unica berlina di Alfa Romeo in questo momento rimane Giulia che come sappiamo nel 2026 avrà una seconda generazione. Ma a quanto pare questa auto è destinata a non rimanere a lungo sola.

Oltre l’erede di Alfa Romeo Giulietta infatti non si esclude l’arrivo anche di un altro modello più grande di Giulia ma su quello occorre però aspettare e vedere come nel frattempo si sarà evoluta la situazione della casa milanese. Nel caso di successo commerciale dei nuovi modelli allora sognare diventa lecito. Una cosa sembra abbastanza sicura e cioè che la conferma ufficiale dell’arrivo di questo modello è ormai sempre più vicina. Si dice che nel 2025 il Biscione dirà esattamente cosa aspettarci e forse svelerà anche il nome.