Dodge Viper GTS vs Dodge Challenger: accesa drag race familiare | Video

Ha il sapore di un duello hollywoodiano la drag race organizzata dai ragazzi di carwow, che mette a confronto due auto statunitensi dello stesso marchio: la Dodge Viper GTS (Mk2) e la Dodge Challenger. Sembra una resa dei conti domestica, fra modelli di epoche diverse, ma è una sfida come tante altre, organizzate dal noto canale YouTube.

Come al solito, non vi anticipiamo nulla su come è andata a finire la sfida, perché l’attesa aggiunge maggiore piacere alla scoperta del risultato, che potrete fare soltanto dopo aver visto il video. Qui ci limitiamo a un breve ripasso delle caratteristiche fondamentali delle vetture messe a confronto nella drag race sul quarto di miglio.

Da un lato c’è la Dodge Viper GTS, alimentata da un motore V10 aspirato da 8 litri di cilindrata, che può erogare 456 CV di potenza e 664 Nm di coppia, su un peso di 1.595 kg. L’energia custodita in corpo giunge alle ruote posteriori tramite un cambio manuale a 6 marce. Dall’altro lato c’è la Dodge Challenger RT “Scatpack”. Questa è spinta da cuore V8 da 6.4 litri, che sviluppa 492 CV di potenza massima e 644 Nm di coppia, su un peso di 1.957 kg. Il vigore propulsivo viene trasmesso alle ruote posteriori tramite un cambio automatico a 8 velocità.

Sulla carta, la sorella più “anziana” dovrebbe godere di un buon margine di vantaggio nella drag race, per il dato nettamente più basso letto alla bilancia, che compensa ampiamente il minore vigore energetico, ma non sempre in questo tipo di sfide di accelerazione la teoria corrisponde alla pratica. Cosa accadrà nel caso in esame? Basterà il miglior rapporto peso-potenza a regalare la “gloria” alla Dodge Viper GTS, oppure la più recente Dodge Challenger RT detterà le regole del gioco? Non vi resta che un modo per scoprirlo: cliccare sul tasto play del video.