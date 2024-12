Nuova Alfa Romeo Stelvio: motore a 6 cilindri da 3.0L per la futura generazione

Nuova Alfa Romeo Stelvio sarà la novità principale per il brand del Biscione nel 2025. Per il suo debutto è ormai questione di mesi. Si parla di aprile per la presentazione ufficiale, ma è facile ipotizzare che le prime immagini della seconda generazione del SUV possano trapelare già agli inizi del prossimo anno.

La nuova Alfa Romeo Stelvio potrebbe avere anche un motore a 6 cilindri da 3.0 litri secondo le ultime indiscrezioni

La nuova Alfa Romeo Stelvio, che qui vi mostriamo in uno dei più celebri render del mitico designer automobilistico Alessandro Masera, sarà molto diversa dal modello attuale come dimensioni, stile della carrozzeria e gamma di motori. Nascendo su piattaforma STLA Large dovrebbe essere leggermente più grande e lunga. Lo stile sarà ancora più sportivo del SUV attuale grazie alla presenza della coda tronca, grazie alla nuova firma luminosa a V e allo scudetto chiuso.

Nuova Alfa Romeo Stelvio sarà un’auto made in Italy essendo stata sviluppata e disegnata dal Centro Stile di Alfa Romeo e prodotta presso lo stabilimento Stellantis di Cassino nel Lazio. Grandi novità sono attese anche per quanto riguarda la gamma dei motori. Infatti sembra sempre più probabile che Stelvio non sarà solo elettrico, come si pensava fino a qualche tempo fa, ma avrà anche delle versioni termiche. Probabilmente saranno più di una e si tratterà di versioni ibride. Sui motori che saranno adottati non vi sono notizie certe per adesso.

Dagli USA però si vocifera che potrebbe trovare spazio anche il motore GME T6, un 6 cilindri in linea da 3,0 l. sviluppato da Fiat Chrysler Automobiles prima della fusione con PSA e soprannominato Hurricane. Questo motore sarebbe sicuramente all’altezza della storia e della tradizione di Alfa Romeo garantendo al modello prestazioni di altissimo livello.

Questo motore potrebbe offrire alla nuova Alfa Romeo Stelvio potenze che vanno da 420 CV a 510 CV a seconda della versione. Attualmente questo propulsore è utilizzato in vetture del calibro di Jeep Wagoneer e la Grand Wagoneer negli Stati Uniti. Un motore del genere potrebbe offrire prestazioni eccezionali, come una coppia elevata e un’accelerazione degna della sportività dell’Alfa Romeo, ma la questione delle emissioni di CO2 rimane centrale. Ovviamente se davvero questo propulsore troverà spazio nella futura generazione di Stelvio ciò avverrà solo e soltanto in versione ibrida e probabilmente ibrida plug-in.