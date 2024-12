La nuova Jeep Compass ecco la data di debutto del nuovo SUV

Nuova Jeep Compass è uno dei modelli più attesi tra quelli che Stellantis lancerà nel corso del 2025. Di questa auto per il momento si conosceva solo una prima immagine teaser che mostrava il suo profilo. Nei giorni scorsi però è stato finalmente rivelato il giorno esatto di debutto della nuova generazione del SUV che come vi abbiamo anticipato nelle scorse settimane sarà prodotto presso lo stabilimento Stellantis di Melfi dal prossimo anno sia in versione elettrica che ibrida.

Il 18 marzo sarà il giorno che segnerà il debutto ufficiale della nuova Jeep Compass

Secondo il Sole 24 Ore , la data esatta per il debutto della nuova Jeep Compass sarà il 18 marzo 2025. La nuova Compass sarà costruita sulla piattaforma STLA Medium, uno dei cinque modelli destinati alla produzione presso lo stabilimento di Melfi, insieme ad altre importanti novità come la nuova Lancia Gamma e l’ammiraglia completamente elettrica DS N°8. La gamma motori di questo modello si preannuncia estremamente variegata, con opzioni che includono motorizzazioni a combustione interna, motori ibridi leggeri, versioni plug-in hybrid e motori 100% elettrici, offrendo una vasta scelta per ogni tipo di esigenza.

Per quanto riguarda il design, la nuova Jeep Compass seguirà l’evoluzione stilistica del marchio Jeep, con linee più tese, dinamiche e muscolose, distaccandosi dalle forme più morbide dell’attuale modello. L’introduzione sul mercato avverrà a partire dall’apertura degli ordini prevista per aprile 2025, con le prime consegne che inizieranno dopo la stagione estiva, permettendo così ai clienti di apprezzare questa nuova interpretazione del SUV compatto.

Sicuramente già prima del 18 marzo trapeleranno nuove informazioni e le prime immagini senza veli della nuova Jeep Compass un modello che continuerò ad essere tra i principali protagonisti della gamma della casa automobilistica americana a livello globale. Vedremo dunque quali altre novità emergeranno a proposito di questo atteso modello.