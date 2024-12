Nuova Multipla, Grande Panda e 500 Ibrida: un 2025 da leoni per Fiat

Il 2025 sarà un anno importantissimo per Fiat. Infatti assisteremo al debutto sul mercato di Grande Panda e al lancio della nuova 500 ibrida e della nuova Multipla. L’anno si aprirà con l’avvio degli ordini per Grande Panda. C’è grande curiosità di sapere come questa auto sarà accolta sul mercato e c’è anche curiosità per conoscere quella che sarà la gamma dei prezzi dato che al momento in proposito non vi sono notizie ufficiali.

Con Grande Panda, nuova Multipla e nuova 500 ibrida il 2025 si preannuncia un anno molto importante per Fiat

Si parla di un prezzo di partenza di poco superiore ai 19 mila euro per la versione ibrida e poco meno di 25 mila euro per l’elettrica con autonomia da 320 km. Si vocifera inoltre che più avanti arriverà anche un secondo modello totalmente elettrico ancora più conveniente. La vettura prodotta in Serbia ha subito un ritardo nel lancio a causa degli stessi problemi al software che hanno colpito la recente Citroen C3.

Questa di Grande Panda non sarà l’unica novità per Fiat. Entro fine anno infatti è previsto l’avvio della produzione della nuova 500 ibrida a Mirafiori. Questa auto sarà praticamente la stessa della versione elettrica ma con un motore ibrido. Grazie al suo arrivo la produzione a Mirafiori dovrebbe ritornare al di sopra delle 100 mila unità.

Infine entro la fine del prossimo anno dovrebbe avvenire la presentazione della nuova Fiat Multipla, una vettura particolarmente attesa che suscitra grande curiosità. Conosciuta con il soprannome di Giga Panda, questa auto che sarà lunga 4,4 metri e utilizzerà la stessa piattaforma smart car di Grande Panda dovrebbe essere prodotta entro la fine del prossimo anno presso lo stabilimento Stellantis di Kenitra in Marocco. Con queste tre auto dunque la principale casa automobilistica italiana si appresta ad essere una delle principali protagoniste del mercato auto del prossimo anno.