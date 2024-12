Nuove Alfa Romeo Stelvio e Giulia: forse le versioni termiche saranno anche più di una

Si avvicina il momento delle nuove Alfa Romeo Stelvio e Giulia e ovviamente le indiscrezioni si moltiplicano. Ricordiamo che entrambe saranno prodotte presso lo stabilimento Stellantis di Cassino in Italia su piattaforma STLA Large. La prima ad arrivare sarà la nuova Stelvio nel 2025 mentre la seconda sarà la nuova Giulia.

Secondo indiscrezioni tra le versioni termiche delle nuove Alfa Romeo Stelvio e Giulia anche una con motore Hurricane

A proposito delle nuove Alfa Romeo Stelvio e Giulia inizialmente si pensava che le due auto avrebbero avuto solo motori elettrici. Negli ultimi tempi però l’ipotesi di almeno un motore termico è sembrata crescere sempre di più. Nelle ultime ore sta facendo scalpore un articolo del sito di Quattroruote che parlando della nuova Stelvio ha detto che la vettura non avrà una sola versione ibrida ma che a quanto pare ci saranno diverse opzioni tra cui forse anche una con i motori 3.0 litri Hurricane già visti nella nuova Dodge Charger Daytona.

Insomma se questa indiscrezione fosse confermata si tratterebbe di un bel cambiamento rispetto a quanto si vociferava fino a pochi mesi fa. Il fatto che le vendite di auto elettriche non stanno rispettanto le previsioni potrebbe aver convinto il Biscione ad arricchire la gamma delle sue nuove Alfa Romeo Stelvio e Giulia con diverse versioni ibride per accontentare le tante richiste che arrivano da ogni parte del mondo.

Per il resto Quattroruote conferma la presenza di una versione erev con oltrer 1000 km di autonomia e la top di gamma Quadrifoglio con circa mille cavalli di potenza e autonomia di oltre 800 km. Lo stile delle nuove Alfa Romeo Stelvio e Giulia dovrebbe ricalcare per sommi capi quello visto con la Junior. Questo in particolare vale per la parte anteriore e per quella posteriore.

Infine ricordiamo che le nuove Alfa Romeo Stelvio e Giulia saranno le prime auto della casa automobilistica del Biscione ad adottare l’innovativa architettura STLA Brain, un sistema avanzato che sarà integrato con il cloud di Amazon. Questa integrazione permetterà di offrire un’interfaccia utente completamente rinnovata, con funzionalità intelligenti e una esperienza d’uso della vettura mai vista prima, rendendo l’interazione con il veicolo più fluida, personalizzata e tecnologicamente avanzata. Si tratta di un passo significativo nell’evoluzione delle auto moderne.