Nuova Alfa Romeo Stelvio: il motore termico sarà il vero asso nella manica?

Nuova Alfa Romeo Stelvio, che qui vi mostriamo in un celebre render di Alessandro Capriotti conosciuto come Capriotti CarDesign, sarà la prossima nuova auto del Biscione a debuttare sul mercato. Il suo arrivo infatti è previsto nel corso della prossima primavera forse già entro fine aprile. Questa sarà un’auto interamente made in Italy. Infatti non solo sarà disegnata e progettata dal Centro stile di Alfa Romeo ma sarà anche prodotta presso lo stabilimento Stellantis di Cassino.

La versione entry level della nuova Alfa Romeo Stelvio potrebbe disporre di un motore ibrido

La nuova Alfa Romeo Stelvio rappresenterà un modello chiave per il rilancio a livello globale della casa automobilistica del Biscione che vuole diventare un brand premium di caratura mondiale. La vettura avrà uno stile completamente rinnovato rispetto al modello attuale divenendo più slanciata e aerodinamica con uno stile quasi da SUV coupé. Ovviamente migliorerà la tecnologia di bordo e anche il lusso, fermo restando che il tipico assetto sportivo delle auto di Alfa Romeo continuerà ad essere una delle caratteristiche principali di questa auto.

Tuttavia il vero asso nella manica della nuova Alfa Romeo Stelvio potrebbe essere il suo motore ibrido. Se fino a qualche tempo fa si pensava che questa auto sarebbe stata solo elettrica al 100 per cento il nuovo piano Italia di Stelantis ha evidenziato come la possibilità che alla fine almeno una versione ibrida possa esserci sia un qualcosa di assai concreto. Lo stesso ovviamente vale anche per la nuova Alfa Romeo Giulia.

Al momento non è ancora chiaro che tipo di motore sarà utilizzato e se si tratterà di un ibrido classico o di un ibrido plug-in o di altro. Ma pare sempre più probabile la presenza in gamma anche di una versione termica. Del resto le auto elettriche non hanno ancora ingranato in Europa e non si sa quanti anni ancora ci vorranno prima di una loro affermazione. Alfa Romeo dunque non può rischiare di fare flop con la nuova Alfa Romeo Stelvio che come vi dicevamo poc’anzi sarà un modello fondamentale per il suo futuro. Dal suo successo infatti dipenderanno molte delle mosse future della casa milanese.

Alla fine questa soluzione se adottata si potrebbe rivelare vincente. L’unico motore termico della nuova Alfa Romeo Stelvio finirebbe per essere almeno per i prossimi 4 o 5 anni il vero asso nella manica di questo modello forse anche più della versione top di gamma Quadrifoglio che avrà quasi mille cavalli di potenza o della chiaccherata versione EREV con oltre mille km di autonomia grazie alla presenza di un motorino termico ad alimentare la batteria.