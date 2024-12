Consegnate le prime 70 Alfa Romeo Stelvio alla Polstrada

Si rinnova e si consolida la collaborazione tra Alfa Romeo e la Polizia di Stato con l’introduzione di nuovi esemplari di Alfa Romeo Stelvio in livrea bianco-azzurra. Sono stati consegnati i primi 70 veicoli di un totale di 200 unità che, entro la fine dell’anno, andranno a potenziare il parco mezzi della Polizia Stradale. Questa Specialità della Polizia di Stato svolge un ruolo chiave nella gestione e nel controllo della mobilità su strada, garantendo sicurezza e supporto agli automobilisti.

Consegnati i primi 70 esemplari di un lotto composto da 200 unità di Alfa Romeo Stelvio

La fornitura, realizzata grazie alla vittoria di una gara pubblica da parte di Stellantis Fleet & Business lo scorso febbraio, si aggiunge alle 850 Alfa Romeo Tonale “Volante” già operative sulle strade italiane. Nei prossimi mesi, queste saranno ulteriormente integrate con altre 350 unità, dimostrando l’impegno congiunto tra Alfa Romeo e le forze dell’ordine nel migliorare le dotazioni tecnologiche e operative per la sicurezza stradale.

Alfa Romeo Stelvio segna un’importante novità come il primo SUV del marchio a entrare ufficialmente a far parte della flotta della Polizia Stradale, diventando una vera e propria “Pantera” della Polizia di Stato. Questa nuova inclusione rappresenta un ulteriore passo nella tradizione delle auto Alfa Romeo al servizio della sicurezza pubblica, aggiungendo versatilità e funzionalità al corpo delle forze dell’ordine. Il veicolo garantisce anche un notevole miglioramento del comfort per gli agenti, in particolare durante i turni lunghi e impegnativi, svolti sulle autostrade italiane.

Tutte le nuove Alfa Romeo Stelvio sono equipaggiate con motore 2.2 diesel da 210 cavalli, un cambio automatico a 8 rapporti e trazione integrale Q4, offrendo prestazioni superiori e maggiore sicurezza nelle operazioni quotidiane. L’allestimento esterno comprende la caratteristica livrea bianco-azzurra, luci speciali e un pannello luminoso a messaggi variabili. All’interno, l’abitacolo è stato adattato per garantire maggiore spazio per le attrezzature della Polizia Stradale, con una configurazione a quattro posti e due contenitori mobili, uno nell’abitacolo e uno nel bagagliaio.

Alfa Romeo Stelvio rappresenta un autentico capolavoro tecnologico e sportivo, distinguendosi non solo per le eccellenze tradizionali del marchio, come l’eccezionale bilanciamento dei pesi e una dinamica di guida che la colloca tra le migliori nel suo segmento, ma anche per soluzioni motoristiche e tecnologiche all’avanguardia che la pongono ai vertici del mercato. Il suo design, elegante e senza tempo, interamente italiano e tipicamente Alfa Romeo, incarna lo spirito dell’ingegno e della bellezza del Belpaese, diventando un simbolo riconosciuto in tutto il mondo per il suo stile inconfondibile e la sua performance.

Da oltre settant’anni, la Polizia di Stato si affida alle automobili Alfa Romeo per garantire la sicurezza dei cittadini. La prima “Pantera” fu un’Alfa Romeo 1900 del 1952, che, con i suoi 100 cavalli, offriva potenza e affidabilità per il servizio di volante. A partire dal 1955, la 1900 venne sostituita dalla più sportiva Giulietta T.I., mentre negli anni successivi la Giulia con motorizzazione da 1600 cc e 92 cavalli divenne un’icona delle forze di polizia, ammirata per la sua prestanza e la sua livrea grigio-verde, che la rese protagonista in numerosi film polizieschi. Durante gli anni ’60, alle classiche berline si affiancarono anche modelli coupé come la 2600 Sprint, carrozzata da Bertone, e furgoni come il Romeo II, consolidando il legame tra Alfa Romeo e la Polizia di Stato.