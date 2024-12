Nuova Fiat coupé: in futuro potrebbe essere così

Nuova Fiat coupé è un render realizzato dal celebre creatore digitale e designer automobilistico Theophilus Chin (noto anche come “Theottle”) che ha immaginato quello che potrebbe essere il design di una futura generazione del famoso modello degli anni ’90.

Per creare la nuova Fiat Coupé, il designer ha deciso di partire dalle proporzioni ben equilibrate dell’Audi RS5 Coupé, mescolando vari dettagli di altre auto iconiche. Il progetto risulta una fusione interessante di stili e caratteristiche, con un occhio alla tradizione e uno all’innovazione.

La nuova Fiat Coupé, che potrebbe facilmente competere con la Honda Prelude, prende ispirazione dalla Fiat Coupé originale, conservando tratti distintivi come la forma del tetto e i fari anteriori separati. Tuttavia, il designer ha arricchito il design con dettagli presi dalla Bentley Continental GT, come il design del bagagliaio e dei fanali posteriori, e dalla Lynk&Co 07, in particolare la parte anteriore del veicolo. Il risultato è una combinazione unica che mescola il fascino retrò con linee moderne e audaci, creando una coupé dall’aspetto contemporaneo.

La parte posteriore mostra un aspetto più tradizionale rispetto all’originale, con l’introduzione di fanali ovali in stile Bentley che sostituiscono quelli rotondi ispirati alla Ferrari. Inoltre, il diffusore e i terminali di scarico ovali derivano dall’Audi RS5, ma potrebbero essere migliorati ulteriormente con un design sportivo ispirato all’Abarth, conferendo alla vettura un carattere ancora più dinamico e distintivo.

Vista l’attuale offerta Fiat, che si concentra principalmente su piccole berline e SUV, il ritorno di una Coupé sembra piuttosto improbabile. Tuttavia, la realizzazione di un modello del genere potrebbe essere tecnicamente fattibile, grazie alla disponibilità di componenti provenienti da Stellantis. L’architettura STLA Medium sarebbe ideale per una nuova Fiat Coupé, in quanto permette di integrare motori ibridi, PHEV ed EV. Se questa piattaforma venisse combinata con un telaio sportivo e un design accattivante, si potrebbe creare un modello che potrebbe addirittura superare in fascino alcune delle vetture più blasonate di Alfa Romeo.