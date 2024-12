Cavallino Classic Middle East 2024: festa Ferrari ad Abu Dhabi

Oggi prende il via “Cavallino Classic Middle East 2024“, che andrà in scena fino a domenica 8 dicembre a Yas Links, Abu Dhabi. Nella splendida cornice scelta per l’evento si celebreranno, con tutti gli onori, i 30 anni di presenza del marchio Ferrari nel Medio Oriente. Prevista la presenza di tutti i modelli che hanno contribuito al successo del “cavallino rampante” in quell’area del mondo.

La tela, per il ricco assortimento di esemplari offerti alla visione dei presenti, darà modo di cogliere il ciclo evolutivo della line-up aziendale e l’evoluzione stilistica delle diverse tipologie di prodotto che l’hanno composta nell’arco di questi 6 lustri.

Spazio anche per la celebrazione di auto speciali in serie limitata, come le Ferrari F50, Enzo e LaFerrari, anche se non mancheranno rappresentanti della specie con più di 30 anni di vita sulle spalle, che sono comunque finite nelle mani di alcuni owner della regione.

Oggi i partecipanti di “Cavallino Middle East 2024” saranno accolti con tutti gli onori presso Casa Ferrari, che sorge proprio di fronte al Circuito di Yas Marina, dove va in scena uno dei Gran Premi più esotici del Campionato del Mondo di Formula 1.

Qui avrà luogo l’analisi delle “rosse” da parte di una qualificata giuria internazionale, che farà conoscere il suo verdetto nella giornata di sabato, quando nel corso di una sfavillante serata saranno proclamate le vetture vincitrici dei singoli raggruppamenti e la regina assoluta, cui andrà il Best in Show.

Foto Canossa

La festa, come dicevamo, andrà avanti fino a domenica 8 dicembre, con una nuova esposizione delle Ferrari protagoniste dell’esclusivo evento. Ai proprietari che lo vorranno, sarà offerta la possibilità di assistere al Gran Premio di Formula 1, come VIP. Un privilegio speciale, di cui tanti vorranno godere.

Dopo la corsa avrà luogo la premiazione delle Ferrari scelte dai giudici come vincitrici del concorso abbinato a “Cavallino Middle East 2024”. Sarà questo il momento clou dell’evento, che celebra il rapporto della casa di Maranello con gli Emirati Arabi Uniti, nel segno della passione per le sue auto sportive da mille e una notte.

L’organizzazione di questa manifestazione, come molti di voi sapranno, fa capo a Cavallino Inc., azienda statunitense fondata nel 1978 e dedicata al mondo Ferrari. Stiamo parlando della casa editrice che pubblica l’omonima rivista d’oltreoceano e che organizza il rinomato concorso d’eleganza di Palm Beach, in Florida.

Da un po’ di tempo Cavallino Inc. appartiene a Canossa, che ha allargato il ventaglio dei suoi appuntamenti motoristici, con nuove edizioni a Modena e Abu Dhabi. Nelle prossime settimane un’altra tappa si aggiungerà alla serie: quella di Sydney. Anche lì si profila un rendez-vous coi fiocchi, a suon di Ferrari speciali.

Foto Canossa Foto Canossa Foto Canossa Foto Canossa Foto Canossa Foto Canossa Foto Canossa Foto Canossa Foto Canossa Foto Canossa

Fonte | Cavallino